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Тестирование Halo Infinite начнется на следующих выходных

Вы сможете посмотреть на три карты и более 10 видов оружия.
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Команда разработчиков из студии 343 Industries рада объявить дату старта тестирования игры Halo Infinite (если что, это самый первый тест игры). По их словам, данный тест пройдет уже на следующих выходных. Цель первого теста заключается в проверке геймплея на арене, но не PvP. Новый режим представляет собой кооперативный бой против ботов, а именно 4 реальных игрока в одной команде и еще 4 бота в другой. В данном тесте будет показано игрокам три карты: Bazaar, Recgarge, Live Fire. Также ко всему этому, команда хочет проверить на ошибки новый тип боевого пропуска, некоторые функции из кастомизации и академию, которую игроки увидят впервые в серии игр Halo. В ней игроки смогут изучать оружие, чтобы использовать его эффективнее в бою чем ваш противник. 

Напомню, что ранее команда создателей говорила об очень большом количестве игроков, которые хотят попробовать Halo Infinite в тесте. Также они сообщили, что более 100 тысяч человек не прошли все шаги регистрации, а потому они не смогут получить приглашение на "элитный" первый тест. Если вы записывались и не уверены, что прошли все шаги, то проверьте это в Halo Insider. Если же вы выполнили все условия, то просто ожидайте приглашения.

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