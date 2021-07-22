Стартовала предзагрузка для консольной версии Microsoft Flight Simulator
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Студия разработчик Asobo Studio вместе с Microsoft разрешили игрокам на Xbox Series начать загрузку Microsoft Flight Simulator. Теперь нам стал известен вес игры, который она займет на консолях, и информация про 10 ГБ объема, занятого игрой, оказалась хоть немного, но правдой. Базовая версия авиасимулятора займет 42.4 гигабайта, а вот если вы планируете играть без интернета, то вы будете скачивать ещё 54.9 Гб, но я хочу подчеркнуть, что игра сохраняет данные, пока вы будете летать в небе. Из-за этого итоговый вес после игры будет у каждого разный.
Команда разработчиков заявила, что игроки на консоли смогут чистить данные игры, а также есть некая система, которая следит за объемом свободной памяти и не позволит стать слишком крупным. Кстати, оффлайн пакет неплохо так ухудшает картинку мира, так что подумайте много раз, прежде чем играть без подключения к интернету.
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Данный авиасимулятор выйдет на консоли уже 27 июля, так что готовьте свою сеть, либо начинайте предзагрузку сейчас. Эта версия игры будет также, как и на ПК, доступна по подписке Game Pass, так что можно неплохо экономить на игре.
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