Вышел трейлер про новый остров в дополнении для Ghost Of Tsushima
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Sucker Punch заявила, что этот год был довольно сложным для команды и процесса разработки нового дополнения. 20 августа выходит режиссерская версия игры, куда будет входить новое дополнение с островом Ики. Команда очень рада, что совсем скоро может представить игрокам новый остров и много нововведений. На острове будут интересные квесты, персонажи, новая история и многое другое.
Немного об истории дополнения: Дзин узнает, что на неком острове Ики появилось загадочное племя, которое возглавляет колдунья Анхсар-хату. В обычном состоянии она захватывает новые земли, а в обличии колдуньи — подчиняет людские души. Дзину необходимо будет победить новых врагов и главную колдунью. При прохождении сюжета, изучении острова и прохождении квестов вы узнаете прошлое клана Сакай. Остров Ики не похож на Цусиму, Ики - это дикие земли, которыми владеют разбойники и беззаконие. Война самураев с местными жителями не помогла сделать остров безопасным и развитым, самураи проиграли и уже не владеют островом десять лет, а то и больше.
Однако, сила Дзина не настолько велика, чтобы победить колдунью в одиночку, а потому ему нужно будет заключать союзы, иногда с неприятными личностями. Если же Дзин проиграет, то про Ики можно будет забыть навсегда, а может даже про всю Цусиму и Японию, это огромная опасность, которая растет с каждым днём.
Вы встретите много новых интересных персонажей, среди них пираты, контрабандисты, монахи и призраки. Будете изучать новые техники боя, а также использовать все, чему он научился на Цусиме.
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Дополнение будет доступно в режиссерской версии, а уже оно будет стоить 5499 рублей для PlayStation 5, а на PlayStation 4 - 4999 рублей. Если вы уже покупали игру на PS4, то можете улучшить ее за 1429 рублей. Полное описание дополнения доступно в блоге.
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