Microsoft Flight Simulator: вертолеты будут добавлены в 2022 году
реклама
Пару дней назад студия разработчик "Asobo" выложили пост на сайте Microsoct Flight Simulator, там они показали дорожную карту апдейтов от сегодняшнего дня до сентября. Но на этом интересная информация не закончилось, также команда разработчиков показала таблицу, где показаны все предложения и пожелания игроков, и на какой стадии идет разработка данных просьб. Как оказалось, большинство игроков хочет, чтобы в игре были не только самолеты, но и вертолеты. Разработчики просто не могли отказать игрокам и указали, что возможность полета на вертолете будет добавлена в 2022 году. Правда, есть несколько модификаций, которые позволяют полетать на вертолете, однако, большинство игроков ждут официальной возможности именно от команды создателей. В таблице указано немало, и много функций появятся уже в этом году. Можете ознакомиться с таблицей ниже:
Напоминаю, что через неделю, а именно 27 июля игра выйдет на консоли Xbox Series X и S. Наконец-то пользователи консолей смогут насладиться этой игрой вдоволь. А осенью 2021 года выйдет совершенно бесплатный апдейт с военной техникой в рамках коллаборации с фильмом Top Gun: Maveric.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила