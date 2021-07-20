Ubisoft анонсировала новую условно-бесплатную многопользовательскую игру — Tom Clancy's XDefiant
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Как и было запланировано, компания Ubisoft показала новую игру: это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица во вселенной Tom Clansy под названием XDefiant (название говорит само за себя). В игре вы возьмете на себя роль "отступника" и будете играть за одну из четырех фракций на выбор. Если вы играли в игры от Ubisoft, то сможете вспомнить все фракции из списка, а вот и сами фракции:
- Wolves — это фракция из Breakpoint
- Cleaners — фракция из The Division
- Echelon — наверное самая приятная из фракций в игре, возможно вы уже угадали. Это группа из серии игр Splinter Cell.
- Outcast — фракция из второй части The Division.
У каждой фракции есть своя специальность и уникальные способности, а также так называемая "ультра". Например, Эшелон является группой поддержки, а их "Ультра" раскрывает положение ваших врагов. Волки специализируются на Танках, а их "Ультра" — щит. Чистильщики это штурмовики, их способность - это огнемет. Изгоев также можно считать поддержкой, они лечат команду, а с помощью своей ультры могут спасти союзника, когда тот при смерти. С развитием игры будут появляться новые фракции, что логично, так как вселенная Tom Clansy позволяет это сделать.
Битвы будут проходить на арене, всего будет 6 игроков в каждой команде (6х6). Также есть режим сопровождение, и наверное самый известный — захват точек. Дату релиза нам не сказали, однако, команда разработчиков пригласила игроков из Канады и США поучаствовать в закрытом бета-тесте, он стартует уже 5 августа. Скорее всего ближе к августу будет метод, как попасть на ЗБТ фанатам из других стран. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.
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