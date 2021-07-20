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Ubisoft анонсировала новую условно-бесплатную многопользовательскую игру — Tom Clancy's XDefiant

Эта игра соберет персонажей со всех уголков вселенной Tom Clansy's
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Как и было запланировано, компания Ubisoft показала новую игру: это многопользовательский условно-бесплатный шутер от первого лица во вселенной Tom Clansy под названием XDefiant (название говорит само за себя). В игре вы возьмете на себя роль "отступника" и будете играть за одну из четырех фракций на выбор. Если вы играли в игры от Ubisoft, то сможете вспомнить все фракции из списка, а вот и сами фракции:

  1. Wolves — это фракция из Breakpoint
  2. Cleaners — фракция из The Division
  3. Echelon — наверное самая приятная из фракций в игре, возможно вы уже угадали. Это группа из серии игр Splinter Cell.
  4. Outcast — фракция из второй части The Division.

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У каждой фракции есть своя специальность и уникальные способности, а также так называемая "ультра". Например, Эшелон является группой поддержки, а их "Ультра" раскрывает положение ваших врагов. Волки специализируются на Танках, а их "Ультра" — щит. Чистильщики это штурмовики, их способность - это огнемет. Изгоев также можно считать поддержкой, они лечат команду, а с помощью своей ультры могут спасти союзника, когда тот при смерти. С развитием игры будут появляться новые фракции, что логично, так как вселенная Tom Clansy позволяет это сделать.

Битвы будут проходить на арене, всего будет 6 игроков в каждой команде (6х6). Также есть режим сопровождение, и наверное самый известный — захват точек. Дату релиза нам не сказали, однако, команда разработчиков пригласила игроков из Канады и США поучаствовать в закрытом бета-тесте, он стартует уже 5 августа. Скорее всего ближе к августу будет метод, как попасть на ЗБТ фанатам из других стран. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.

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warmuza
11:49
Даже если он сам прямо напишет статью о том, что все эти статьи = враньё, и написаны ради рекламных ссылок, контингент всё равно будет обсуждать и комментировать.
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Антон вырезай его
11:49
да все уже забыли про этот проходняк. кроме графена в игре ничего нет. и не будет. поляки всех поимели
Утечка: CDPR выпустит 17 бесплатных DLC для Cyberpunk 2077
Noble-Man
11:48
Так ты же сам "украл" новость с других ресурсов, как и 100% всех остальных "блогеров-новостников" здесь, разве нет?
Microsoft: Windows 11 будет построена на новом ядре coreOS 11
GO!
11:47
Сражу скажу, чтобы вы тут не умничали. Никакой видеокарты, её продажи, 400 баксов - не было. Зюстухс постоянно виртуально что-то продает и покупает. Просто насладитесь рекламой замечательного магазина...
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Батон322
11:47
Перекупчик? Правда глаза режет?
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
Антон вырезай его
11:46
ну да ну да, посиди подожди, может через годик и купишь. а еще через 2 потенциал раскроется на 16 гб. в это время я не обламываясь: 1. откопал ее x2. 2. играю во все игры с длсс. а ты жди
Завтра в DNS пройдёт финальная распродажа видеокарт GeForce 3070/3080 Ti по рекомендованным ценам
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:46
зато они оп и интол переиграли выпустив 5600x. вдруг в видеокартах тоже так тузанут?
AMD может выпустить Radeon RX 6600/XT 11 августа по цене от 400 долларов
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:45
и кому они будут нужны за 60 тысяч рублей) если 3060 уже за 60к продается. а в августе еще цены упадут)
AMD может выпустить Radeon RX 6600/XT 11 августа по цене от 400 долларов
KirillBloger
11:45
еще даже не купил
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
Дмитрий Hfvfpfyjd
11:44
но кстати ценник на них везде почти одинаковый нонсенс
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
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