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Kingston FURY объявила о начале поставок и соответственно продаж трех новых продуктов: Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast и Kingston FURY Impact. Выбор действительно велик: вы можете приобрести как DDR4 с подсветкой, так и без нее, а если вдруг вам необходима новая DDR3 — такая тоже есть.

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Лучшая память из всех представленных здесь — Kingston FURY Renegade: это память DDR4 с RGB подсветкой, характеристики этой памяти позволят играть во все требовательные игры и обеспечат плавную трансляцию потоков, так как здесь используется скорость до 4600 МГц, а с низкой задержкой это становится ещё более эффективным. Подсветка также непростая: для плавности всех эффектов и возможной синхронизации используется специальная запатентованная технология. Если вы геймер, Fury Renegade — ваш выбор.

Renegade

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Если же вы любите спокойные и темные тона — берите версию Fury Renegade DDR4, как вы поняли, здесь отсутствует динамическая RGB подсветка, но память хуже от этого не стала. В этой версии используется высочайшая частота вплоть до 5333 МГц, а задержка в CL13-CL20 обеспечит ещё более комфортную частоту кадров. Память доступна емкостью от 8 до 32 гигабайт.

Beast





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Kingston FURY Beast DDR4 RGB и версия без подсветки конечно хуже прошлой модели, однако, все равно остается отличным выбором для геймеров. В данной модели имеется частота до 3733 МГц и задержка CL15-19, я думаю — это идеальное решение, если вам необходима красивая и производительная память. RGB версия продается отдельно от 8 до 32 ГБ. в комплектах уже от 16 до 128 ГБ. Более сдержанная модель имеет комплекты от 8 и до 128 ГБ, а в одном модуле — от 4 до 32 ГБ. Ещё важная информация — в комплектах можно купить и DDR3 версию.





Impact

Для компьютеров маленького форм-фактора и ноутбуков идеальным решением станет память Kingston FURY Impact SODIMM. Есть и DDR4 версия, она же имеет емкость до 64 гигабайт и автоматический разгон, который может поднять частоту до 3200 МГц. Также имеется вариант DDR3 с частотой до 1866 МГц. Данная модель создана для более экономных пользователей ПК, хотя все равно очень хороша.

Как видите, новые модели подойдут всем — как геймерам, так и для работы с графикой. На выбор представлены как минималистичный дизайн, так и более футуристичный с яркой динамической подсветкой.