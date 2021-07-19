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Начнем с самого главного — улучшенный автопилот ранее выпускался по подписке, но в нем было множество проблем, а потому его просто отменили. И вот скоро несчастливые обладатели прошлого автопилота получат шанс протестировать новую версию, да еще и несколько дешевле остальных. Дело в том, что сегодня в мобильном приложении Tesla появилась подписка на полноценный автопилот новой версии, он конечно же во всем лучше предыдущего, однако, цена выросла на целых 100 долларов, и на данный момент составляет 199 долларов. Как я сказал выше, обладатели прошлой версии автопилота получат скидку, и она составляет целых 100 долларов, таким образом вы заплатите всего 99$. Конечно не все так просто, для активации данного автопилота вы должны иметь на борту автомобиля бортовой компьютер с версией 3.0, чего нет в старых версиях автомобилей. Нет, разработчики все же продумали это и сделали возможность обновить версию компьютера, но похоже, как и за все в тесле вам нужно платить, причем неплохую сумму, а именно 1500 долларов (за обновление!).

Хочу напомнить, что новый автопилот хоть и стал в разы лучше прошлого, это все равно не дает вам право ездить не следя за дорогой и не держа руль, нет, конечно вы можете это сделать, но за последствия будете отвечать вы, и виноваты в большинстве ситуаций будете именно ВЫ! Так что будьте осторожнее с этим, если будете использовать его. Ну и ещё немного интересной информации:

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Новые версии автомобилей на Model S и другие уже вышли, и это повлекло за собой повышение цены, например, Model S стоила 79 тысяч долларов, а теперь 84,990. На Model X цена также была повышена на пять тысяч, и это не смотря на то, что обновленная версия автомобиля ещё не доступна для покупки. Я думаю, что с выходом новой версии Model X ее цена не поменяется, однако, теперь этот автомобиль не так выгодно покупать, как другие.