Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

На что иногда не идут люди ради победы в споре, в данном случае фанат опубликовал секретные военные документы про танк Challenger 2. Конечно, в War Thunder танки, авиация и корабли полностью реальны и созданы по чертежам, однако пользователь под именем Fear_Naught сообщил, что Gaijin допустили ошибку в танке Challenger 2. По его словам, иногда на чертежах довольно трудно разглядеть маленькие детали, и он не винит Gaijin в допущенной ошибке. Он решил показать где разработчики ошиблись, и загрузил на форум скриншоты документации, по его словам это официальные документы по поддержке танка. Вроде бы все нормально, но спустя некоторое время Gaijin сама удалила публикацию, так как в документах была секретная информация, которая по понятным причинам недоступна обычным людям.

Компания сообщила, что у них есть письменное подтверждение от министерства обороны, что слитые документы являются засекреченными на данный момент времени и их публикация означает нарушение закона о государственной тайне, это влечет за собой лишение свободы на 14 лет. Gaijin не будут использовать слитые документы для исправления своей ошибки. Fear_Naught получил предупреждение, однако эта ситуация все еще может обернуться для него не наилучшим образом — если его нарушение обнаружат, то в лучшем случае он лишится карьеры, а в худшем — сядет в тюрьму. Будьте осторожны.