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Сливы про новый апдейт который добавит уличные гонки в GTA Online ходят давно, а сейчас Rockstar Games объявили, что новый апдейт выйдет уже 20 июля, он получил название Los Santos Tuners. Одно из главных нововведений в патче — возможность провести свою сходку и похвастаться своим тюнингом на авто. Новое социальное пространство называется LS Car Meet, оно из себя представляет тестовый трек для заездов и конечно же показа своих автомобилей. За 50 тысяч игровой валюты вы откроете специальный магазин одежды и тату-салон, а также вы сможете апгрейдить и тюнинговать свою тачку в реальном времени, а другие смогут за этим наблюдать, так что для фанатов гонок и любителей автомобилей этот апдейт будет просто фантастическим и интересным. Конечно же добавят много новых трасс. Ещё команда разработчиков сообщила, что с выходом GTA Online на PS5 и Xbox Series будут доступны новые апгрейды для тачек, а именно улучшение скорости автомобиля, однако данные улучшения будут доступны только на некстген консолях (возможно и на ПК, но это не точно). GTA V и GTA Online на некстген консоли станет доступна уже 11 ноября, и тогда же должно будет выйти обновление с новыми функциями и контентом (но это не точно).



