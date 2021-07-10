Представлена видеокарта и другие продукты от Asus в стиле аниме
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Всем известно, что коллаборации положительно влияют на продажи и естественно поднимают популярность обоих участников коллаба, и Asus часто пользуется этим. Теперь же это будет коллаб с аниме "Клинок, рассекающий демонов". Первый и наверное главный продукт этого события — видеокарта NVIDIA RTX 3060 TUF. Однако, это конечно не единственный продукт от Asus который выпустят в стилистике аниме. Ещё они начнут продажу ноутбуков ASUS Vivobook Pro 14 с AMD Ryzen 7 5800H. У данных ноутбуков есть 90 герцовый экран. Но что больше всего удивляет — разрешение экрана 2880 х 1800 пикселей, а все это вместили в 14-дюймов, так что картинка будет очень хорошая. Ноутбук работает с 16 гигабайтами оперативной памяти и быстрым SSD на 512 гигабайт. Это позволяет быстро запускаться системе. Ноутбук обойдется покупателю в 849 долларов или 63 тысячи рублей.
Но и это не все. Со стилистикой аниме будут также:
Материнская плата TUF B560 PLUS WIFI, корпус TUF Gaming GT501, роутер RT-AX86U, процессорная СЖО TUF Gaming 240 LC ARGB, наушники, мышка и коврик для мыши.
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Дата выхода этих продуктов пока неизвестна, а также Asus официально не сообщили, будут ли продавать данную продукцию за пределами Китая и Японии. Ждем новостей от компании!
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