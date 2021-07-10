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Напомню, что пару дней назад вышло крупное обновление, которое добавило в игру нового персонажа — Блэйд, о ней и вышел обзорный трейлер. Тогда уже был кинематографический трейлер на нового персонажа, однако в нем не было рассказано о нем в подробностях, а сейчас же появился ролик с полным описанием персонажа. По сюжету у Блэйд было трудное детство, и на нее с детства охотились наемники, а потому она была готова к бою всегда. В будущем даже вступила в наемные организации. У Блэйд в арсенале есть пистолет-пулемет либо штурмовая винтовка на выбор, ослепляющая гранат, бита и гранатомет (удивительно, но именно так).

В обновлении конечно-же есть не только новый персонаж. К примеру стали доступны режимы “Царь горы” и “Командный бой насмерть” шесть на шесть. Теперь, если игрок выходит из матча по причине плохого интернета, афк или даже просто специального выхода — игрока заменит бот, а его сложность будет выбираться исходя из навыков игроков в матче. Если игрок вернется в матч, то бот покинет игру, а игрок продолжит играть. Это только первая фаза борьбы с афк-игроками, скоро создатели расскажут больше о 2 фазе борьбы. Больше информации про новый патч доступно здесь.

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