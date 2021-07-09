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Немного ранее Bethesda обещала в ближайшем будущем выпустить обновление под названием "Власть стали'", и наконец данное контентное обновление стало доступно для загрузки всем желающим. А к выходу апдейта, команда разработчиков подготовила целых два трейлера про новый патч. Один из таких роликов — сюжетный. Главная особенность апдейта, это продолжение сюжета. Наконец линия повествования Братства стали будет закончена, и игроки узнают все секреты. Также в новых заданиях вас ожидает моральный выбор — кого вы будете поддерживать, паладина Рахмани или рыцаря Шина?





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Плюс ко всему стартовал пятый сезон, он открыл игрокам зону “Побег из 42 века”. Место показывает приключения К. Д. Инквелл в будущем. За завершение этапов, вы будете получать различные награды. И теперь можно изготавливать легендарные предметы, я уверен, это поможет игрокам в прохождении игры.





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Fallout 76 вышла 14 ноября 2018 года, а в Steam пришла чуть позже, ну как чуть... 14 апреля 2020 года. В Steam игра имеет немного больше пятидесяти тысяч отзывов, 71% из которых — положительные. Учитывая выход обновления, онлайн не так уж плох — 14 тысяч игроков за последние 24 часа. Однако через недельку все вернётся вновь на низкие числа, увы. Хотя игра не била никаких жутких рекордов, максимальное количество онлайна в стиме за все время с релиза — 32 тысячи игроков. Ну почти 33. За игру просят 1299 рублей, и сейчас скидки нет.



