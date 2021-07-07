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Новая карта "Таэго" была анонсирована несколько недель назад, и вот выходит долгожданное обновление 12.2 для PUBG. Как вы уже поняли — главное нововведение, это карта Таэго. Карта отличается от прошлых тем, что разработчики наконец-то сделали размер как у Мирамара и Эрангеля, а именно 8х8. Напомню, что последние карты в игре были довольно маленькими по размеру. Таэго имеет весьма разнообразный ландшафт, но в большинстве это поля, очень похожие на эрангель. С апдейтом появится несколько новых уникальных механик, одна из них — возможность самостоятельно вернутся в бой из раненого состояния. Теперь союзники могут не так сильно переживать за вас. На карте не будет красной зоны, а также никаких дождей, только приятное солнце и ясные облака.

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В дополнение к карте, в игру добавили пару новых стволов. Автомат К2. Это AR винтовка калибра 5.56мм. У автомата есть стрельба одиночными патронами, очередью и полностью автоматический режим. МК 12 это высокоскоростной DMR калибра 5,56мм. Все оружие доступно только на карте Taego либо в специальных избранных матчах.

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Новый автомобиль — Pony Coupe, по заявлению разработчиков, данный автомобиль является концепт-каром Hyndai. Автомобиль был создан в 1974 году. Максимальная скорость у авто — 150 км/ч, вмещает в себя 4 человека (сквад), и она полноприводная.

Новый боевой пропуск, как обычно даст вам шанс получить множество эксклюзивных наград. Ещё появилась новая механика под названием "Ваш Магазин", в нем будут появляться предметы по сниженным ценам, подобранные по вашему вкусу. Данная функция останется навсегда в игре. Остальные нововведения и исправления вы можете узнать на официальном сайте разработчиков, однако статья на английском языке, предупреждаю так сказать.

PUBG вышла 23 марта 2017 года. Игра имеет почти два миллиона отзывов, и они довольно сдержанные, всего 54% положительных. Как всегда, после обновления приходит куча игроков посмотреть на нововведения, а потому онлайн за последние 24 часа составил 414 тысяч игроков. Сейчас игра доступна по скидке в 50% и продается за 474 рублей.