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Подходит к концу четвертый сезон в Call Of Duty Mobile, я думаю уже все его завершили, и вот разработчики наконец объявили об новом пятом сезоне в игре. Пятый сезон будет в морской тематике и получил название “In Deep Water”. Хотя напомню, что утечки нового сезона появились немного раньше и они подтвердились на все сто процентов. В новом апдейте будет добавлено целых три новых карты для мультиплеера — первая это “Suldal Harbor”, вторая “Docks” и третья “Aniyah Incursion”. С апдейтом игрокам станет доступно два новых режима “Cranked: Confirmed” и “Ground Mission”. Второй режим представляет собой классический "Domination", но там будет пять контрольных точек, и команды по десять игроков. Плюс будет добавлено новое событие под названием “Sea of Steel”, такой тип ивентов уже добавляется не в первый раз. Вы выбираете одну из двух команд и выполняете задания для получения очков, кто получит больше очков — та команда победит и все игроки получат награды. Конечно же будут личные награды за набранные очки лично вами, так что поиграть придется. Обновление должно выйти уже 29 июня в 3:00 по московскому времени.

Также в игре с пятым сезоном появится пак в честь поддержки ветеранов. Деньги с него пойдут как ни странно на помощь ветеранам США.

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