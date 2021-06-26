Enlisted: Битва за Берлин теперь в открытом тесте
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В игре уже присутствует две кампании, и вот по прошествию двух месяцев тестирования новой третьей кампании "Битва за Берлин" перешла в фазу открытого бета теста. Теперь, когда кампания в открытом тесте каждый желающий игрок может выбрать любую из трех кампаний, и среди них новая. С новой кампанией, разработчики завезли новый боевой пропуск второго сезона, принципе это уже не удивление, разработчики часто выпускают новый пропуск на момент выхода крупного обновления, кстати так можно предсказать выход четвертой кампании в Enlisted (но конечно не точно). Естественно с выходом новой кампании появились новые отряды, новое оружие, техника и т.д.
Кампания разворачивается в 1945 году, она охватывает такие события как: штурм Рейхсканцелярии, взятие Кролль-оперы и переправу по мосту Мольтке. Из новой техники — легендарный танк Т34-85 и такой же известный и эффективный противник Т34 — Panther. В игре появятся штык-ножи. В новом пропуске вы откроете себе такие награды:
- Пистолет-пулемёт Дегтярёва ПДМ-42 калибра 7,62 мм
- Полностью автоматическая модификация M1A1 Carbine.
- Пистолет-пулемёт КП-26
- Gewehr 43 под патрон 7,9 мм Kurz
- Новые персонажи.
- Новые танки и один самолет: Танк Т-50, самолет Bf-110, танк М8, танк Pz IV H, танк Т-34-85, танк Panther G.
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