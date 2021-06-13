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Вышедшая два года назад игра Days Gone вышла в релиз, и вот моддеры решили выпустить модификацию изменяющую графику в игре. Автор данной модификации — Алан Постер, его модификации затронула такие аспекты игры, как:

Отражения, тени, освещение, туман, детализация объектов и цветокоррекцию.

Конечно игра и без модификации выглядит неплохо, но теперь она стала ещё лучше. Также автор обещает, что модификация исправит от проблем с фризами в игре. Данная модификация доступна на Nexus Mods, можете скачивать и пробовать, главное чтобы ваш компьютер смог запустить. Также советую вместе с этой использовать модификацию Massive Hordes — она увеличивает количество фриков в ордах. Если их было в оригинале 500, то с модификацией до 670 за раз.

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Напомню, недавно Days Gone подорожала, с 4499 рублей до 4999 рублей. Причина повышения цены на проект увы неизвестна.

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Days Gone вышла 26 апреля 2019 года на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. В стим игра стала доступна недавно — 18 мая этого года, но уже имеет 12 тысяч отзывов, и 90% из них — положительные. Пик онлайна за 24 часа — 10 тысяч игроков, а пик за все время в стим — 27 тысяч, так что онлайн на хорошем уровне. В стим игра продается за 2999 рублей.