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Microsoft стал часто прибегать к таким методам показа анонса либо даты выхода игры, и консольная версия Microsoft Flight Simulator не стала исключением. На сайте магазина GameStop появилась данная версия с предзаказом за 69.99 долларов. Там же видно и дату релиза игры — 15 июня 2021 года. Страницу с игрой очень быстро удалили, но фанаты уже привыкли все фотографировать заранее. Ещё, судя по дорожной карте Microsoft Flight Simulator, сегодня нас ждет трейлер этой игры, где нам могут показать именно консольную версию. Его скорее всего покажут на шоу Game Summer Fest, оно пройдет в 21:00 по московскому времени. Кстати, анонс и релиз в 2021 году должен быть только для Xbox Series, а вот про Xbox One неизвестно ничего, хотя разработчики сообщали, что игра выйдет на две эти консоли.

Microsoft Flight Simulator вышел на ПК 18 августа 2020 года. У игры много отзывов, 73% из которых положительные. Однако, спустя такое время онлайн страдает, сейчас в игру играет 2500 человек, а пик за последние 24 часа — 4677 игроков. За все время прошедшее с релиза, максимальное количество игроков онлайн составляет 61 829 игроков. В Steam игра доступна за 4356 рублей. Полную информацию по игре вы можете узнать на этом сайте.