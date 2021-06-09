В Rogue Company стартовал летний ивент
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Давно не было слышно об интересных мероприятиях в Rogue Company, кроме нового боевого пропуска, который получился не очень то и хорошим, он меня совсем не зацепил, возможно два-три скина. Также со вторым сезоном появился персонаж Мак, но он также мне не понравился, скан. И вот разработчики анонсируют новый ивент на летнюю тематику, наконец-то! Операция Л.Е.Т.О, именно так его назвали. За прохождение мероприятия, вы сможете получить себе в коллекцию четыре новых облика на персонажей. С новым ивентом, игрокам стало доступно новое обновление Hot Rogue Summer, и это не может, не радовать, обновлений в игре не так уж много.
В апдейте подкорректировали характеристики некоторых винтовок, а также добавили новые фишки в UI игры. Главное в обновлении, это конечно новые летние скины, которые теперь доступны игрокам в магазине, правда цены на валюту в магазине стали больше, по сравнению с их ценой на релизе игры. Я думаю обновление может затянуть донатеров в игру, так как скины в игру добавляют редко, а тут повод зайти и купить. Полный патчноут доступен на официальном сайте игры, а также другие свежие новости.
Rogue Company вышла в релиз 1 октября 2020 года на старые и некстген консоли, и разумеется на ПК. Правда из некстген консолей только Series X. Также игра доступна на Nintendo Switch. Игра разрабатывается студией First Watch Games, а издателем выступил Hi-Rez Studios. Игра доступна для скачивания в магазине Epic Games, и консольных магазинах.
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