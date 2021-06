Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2477222513

реклама

Крупные модификации которые меняют буквально все в Hearts Of Iron IV уже давно никого не удивляет. Игра уже имеет моды про World Of Warcraft, The Elder Scrolls и другие, а теперь и звёздные войны, куда же без них, такой мод должен был выйти рано или поздно. Моддеры всегда были удивительными людьми, и вот сейчас такая группа моддеров выпустила раннюю версию мода под названием Star Wars: Palpatine's Gamble. Мод заменил карту, и очень даже неплохо, теперь суша — это далекая пустынная планета, а океаны это просто космос. Мод переносит вас во времена войны Клонов. Мод добавляет свои уникальные механики, куда же без этого, к примеру галактический рынок, галактический сенат, корпорации, новые 3д модели и многое другое. Мод можно установить через мастерскую Steam, однако вы должны иметь у себя приобретенную Hearts Of Iron IV. Также данный мод можно скачать и на другом сайте, но он неофициальный, так что будьте осторожнее, ссылочку я все равно оставлю как на мастерскую, так и на версию для пиратов. Конечно, сейчас у мода есть довольно много багов, но это Альфа версия, очень ранняя альфа, так что обо всех багах лучше сообщите в комментариях к модификации в мастерской Steam, это поможет разработчикам исправить баги быстрее и сделать модификацию ещё лучше.