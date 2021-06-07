Патч 1.4 для Biomutant стал доступен для консолей
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В начале этого месяца, а именно 2 июня вышел большой патч 1.4 для игры Biomutant, но тогда он был доступен только для игроков на платформе PC, а сегодня он дошел и до консольщиков. Данный патч исправил ряд проблем с AMD. На консолях патч изменил темп диалогов, они стали короче и более понятны игрокам. Теперь настраивать сложность игры можно более углубленно, а также появился экстремальный уровень сложности в котором урон и скорость атаки у противников стали еще больше. С патчем, начиная "новую игру+" игрок сможет разблокировать все перки каждого класса, а еще разработчики поправили баланс в игре. Добавили ползунок размытия движений, теперь его можно настроить по желанию. Хотя разработчики исправляют множество проблем и багов в игре, сейчас у игры не лучшее время, онлайн по информации Steam DB составляет 4444, а в пике сегодняшнего дня - 7984, когда самый большой онлайн был 55 048. На твиче также мало зрителей, за 24 часа игру смотрели одновременно 2630 человек, что довольно мало.
Игра Biomutant вышла 25 мая 2021 года, и доступна на ПК. Ее цена в стиме составляет 3419 рублей, и знаете, я бы тоже не был рад такому качеству игры за такие деньги, извините, но даже киберпанк 2077 взять выгоднее, чем это.
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