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ION LANDS обьявила о выходе нового дополнения под названием City of Ghosts для своей игры в мире киберпанка Cloudpunk. Оно добавило новый сюжет и концовки, локации, персонажей и многое другое. Дополнение в Steam стоит 360 рублей, а из-за релиза дополнения, на основную игру разработчики сделали скидку, так что она теперь стоит всего 224 рубля. Также можете просмотреть трейлер, он довольно неплохой:

Все нововведения в новом дополнении "Город призраков":

Новая сюжетная кампания, которая будет по длительности почти как оригинальная игра, а также полностью озвучена

Новые локации и персонажи

Уличные гонки и прокачка, для создания своего уникального болида

Новые концовки... На их влияют ваши решения в оригинальную игру и в дополнение.

Вы сможете поиграть за двух персонажей: Ранией и Хейсом.

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Почему при прочтении данных новвоведений, я сразу вспомнил про Cyberpunk 2077 и его концовки? А также про решения, где по факту на игру влияли решения только в начале и в конце игры, ну и решения с Джонни.

Cloudpunk вышла в апреле 2020 года PC, а уже в октябре стала доступна на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Кстати, в Steam игра получила 90% положительных отзывов, так что можете попробовать поиграть пока на нее действует существенная скидка.

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