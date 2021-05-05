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Psyonix объявили, что уже завтра (6 мая) во внутриигровом магазине появится фан-пак с тематикой Nascar, и я вам скажу за вполне вменяемую цену. Итак, The NASCAR 2021 Fan Pack появляется в игре именно 6 мая не просто так, это событие приурочено к гонке NASCAR Cup Series на гоночной трассе Дарлингтон (Darlington Raceway), гонка пройдет 9 мая. Данный набор будет доступен всем игрокам за 2000 кредитов, а это по официальным расценкам ±1500 рублей, если покупать кредиты обменом у игроков, то вы сможете приобрести набор за 900 рублей. Что же такого нас ждет в наборе?

NASCAR Ford Mustang и 3 декали к нему+3 баннера(3) игрока под тематику декалей. Декали будут такие:

Roush Fenway Racing #6 Stewart-Haas Racing #10 Team Penske #22

Далее вы получите NASCAR Chevrolet Camaro и 4 декали+баннеры(4)

Chip Ganassi Racing #1 Richard Childress Racing #3 Hendrick Motorsports #9 Richard Petty Motorsports #43

NASCAR Toyota Camry и еще 2 декали+баннеры(2)

Joe Gibbs Racing #18 23XI Racing #23

Декаль "NASCAR x RL" для любого корпуса из фан-пака.

Колеса Goodyear Racing Wheels для автомобилей из фан-пака

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На этом содержимое набора заканчивается, а я напомню, что за эту же цену неделю назад продавалась Lamborgini Huracan STO, где на нее давали 1 баннер, флаг, 2 вида различных колес и декаль, так что данный набор более выгодный, чем прошлый коллаб с Lamborghini. Ещё всем игрокам подарят NASCAR Trail, как я понял, это ракетный след, либо флаг, одно из этого. Набор будет доступен ограниченное время, а именно до 12 мая, но потом его возможно вернут в продажу ещё раз. И да, разработчики призвали посмотреть гонку на Дарлингтоне 9 мая!

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Прямо сейчас доступно для скачивания новое обновление 1.96, цель которого — добавление в файлы игры новых DLC Nascar и Formula 1. Патч доступен абсолютно на всех платформах и весит примерно 1.3GB. Вот все изменения:

Карта Salty Shores (ночь) была добавлена в списки подбора во всех классических режимах.

Карту Neon Fields и Forbidden Temple (день) убрали из подбора на время переработки.

На странице обмена стало легче распознать предметы, которые нельзя обменять.

Изменена частота выпадений карт Wasteland и Farmstead, непонятно как именно: меньше или больше.

Официальный Patch-note доступен на официальном сайте Psyonix. Увидимся на поле!