Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Motion Twin и Evil Empire наконец обьявили, о том что новый аддон для игры Dead Cells вышел и на консоли, хотя аддон Whack-a-mole был выпущен для ПК еще с конца марта, так что для большинства игроков уже не будет такой неожиданностью. В обновлении появились новые функции, новый повышенный уровень сложности, а также переработали баланс и исправили баги в игре.

Что добавил новый патч в игру:

Добавили 3 новых оружия

Добавили 3 мутации

Изменили сложность игры

добавлен новый NPC — The Collector’s Intern (Коллекционер-стажер)

Переработали интерфейс игры

Сбалансировали недомогания

Сбалансировали дополнение Fatal Falls

А также исправили множество ошибок и багов в игре

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Dead Cells вышла в релиз 7 августа 2018 на платформы PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а уже 28 августа 2019 игра стала доступна и для пользователей на платформе IOS. 3 июня 2020 игру смогли опробовать и пользователи на операционной системе Android.

Dead Cells — это приключенческий платформер с элементами экшена, RPG и метроидвании от компании. Игра создана в ретро стиле, игроки должны изучать большой, при этом еще и постоянно меняющийся замок. Игра получила отличные отзывы в Steam.