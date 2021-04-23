Обновление Dead Cells переработало сложность игры
реклама
Motion Twin и Evil Empire наконец обьявили, о том что новый аддон для игры Dead Cells вышел и на консоли, хотя аддон Whack-a-mole был выпущен для ПК еще с конца марта, так что для большинства игроков уже не будет такой неожиданностью. В обновлении появились новые функции, новый повышенный уровень сложности, а также переработали баланс и исправили баги в игре.
Что добавил новый патч в игру:
- Добавили 3 новых оружия
- Добавили 3 мутации
- Изменили сложность игры
- добавлен новый NPC — The Collector’s Intern (Коллекционер-стажер)
- Переработали интерфейс игры
- Сбалансировали недомогания
- Сбалансировали дополнение Fatal Falls
- А также исправили множество ошибок и багов в игре
Dead Cells вышла в релиз 7 августа 2018 на платформы PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а уже 28 августа 2019 игра стала доступна и для пользователей на платформе IOS. 3 июня 2020 игру смогли опробовать и пользователи на операционной системе Android.
Dead Cells — это приключенческий платформер с элементами экшена, RPG и метроидвании от компании. Игра создана в ретро стиле, игроки должны изучать большой, при этом еще и постоянно меняющийся замок. Игра получила отличные отзывы в Steam.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила