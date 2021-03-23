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Редактор GamesBeat, инсайдер с репутацией — Джефф Грабб в рамках прямого эфира сообщил, что новую шестую часть (на самом деле тринадцатая) Battlefield покажут всем игрокам уже в мае. Еще Грабб подчеркнул, что планы могут поменяться, и игру покажут раньше, а может позже, кто его знает. Релиз игры намечен на конец текущего года (Декабрь), как минимум так говорят инсайдеры. Возможно в игре будет часть Казахстана, и как я говорил в одной из своих прошлых новостей про Battlefield 6 — в игру могут добавить и другие локации из стран СНГ. Ещё известно, что новая часть будет иметь незаскриптованные разрушения — вы сможете ломать все, что вам захочется, и сделать из карты поле (возможно). Игра точно будет иметь современный сеттинг, примером может послужить одна из этих частей игр Battlefield

Batefield 2

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield: Hardline

Игра будет иметь карты на целых 128 игроков, что довольно неплохо, посмотрим как разработчики смогут реализовать командную игру — надеюсь не как в нынешней части. Игра будет иметь некий бесплатный режим, что это будет, непонятно, может королевская битва (о нет!). Скорее всего уже со старта игры там будет боевой пропуск, а значит донат-донат-донат, хотя наличие бп радует, ведь Боевой Пропуск — это почти что бесплатные скины, которые не получают лишь школьники, ну либо принципиальные протестующие игроки. Будет кроссплей. Хотя вы знаете, даже школьники могут получить зачастую дешевый пропуск, вот так вот!