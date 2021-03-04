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EA уже давно скрыто говорит, что Battlefield 6 уже в разработке, ну и не забываем про различные инсайды. В ролике, где демонстрируют возможности Battlefield 6 фанаты заметили цифры на носу у одной из моделек, после того как они ввели их, то узнали, что эти цифры — геолокация в районах Казахстана. Таким образом можно считать, что в Battlefield 6 будет либо большая кампания в Казахстане, либо часть миссий. Ну а уж про карты для мультиплеера я молчу, их точно должны сделать. Если рассуждать логически, то с Казахстаном могут добавить и другие страны СНГ, к примеру Россию или Украину, но это очень маленький шанс, хотя современный сеттинг игры позволяет воплотить в игру больше идей, чем к примеру игры с сеттингом WW2.

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Также напомню, что Battlefield 6 будет иметь незаскриптованные разрушения, вы буквально сможете сломать что душе угодно, кроме основных зданий конечно же, все это напоминает старый Bad Company 2. Также в новом Battlefield будет бесплатный режим, скорее всего это королевская битва, но точно нам неизвестно, может быть разработчики порадуют чем-то более увлекательным. В игре сразу должен появится боевой пропуск с наградами. Игра точно будет поддерживать кроссплей, ну и сохранит все свои классы нетронутыми, так что учится играть в новую батлу будет немного легче. Battlefield 6 должна выйти к концу года, может быть осенью, а может быть и зимой, а вот анонс будет ближе к концу лета.