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Nvidia поставила в новую RTX 3060 защиту от майнинга, и кстати они заявили, что это не просто драйвер, но сегодня СМИ сообщили, что на новом бета-драйвере под номером 470.05 сняли это ограничение, хотя оно и так довольно плохо выполняло свои функции. Коснулось это конечно не всех моделей видеокарт, но многие все же пострадали из-за этого. Скорее всего это ошибка, но кто знает, может Хуанг решил ещё немного заработать, выгодно все таки продавать видеокарты майнерам, во-первых, быстро, а во-вторых можно даже повысить цену и заработать ещё больше, все возможно. Сомнительное ограничение на добычу Эфира было создано специально для борьбы с дефицитом видеокарт на рынке, а для майнеров была сделана новая модель CMP, но ее восприняли не очень то радостно. Кстати примерно неделю назад появилась новость о том что защиту от майнинга смогли сломать, но это были какие-то алгоритмы, и считать полноценным взломом это нельзя, но попытка была. На тестовом драйвере в майнинге видеокарта набирает производительность около 48,5 MH/s, кстати теперь майнеры смогут использовать эту версию драйвера всегда и майнить без проблем на RTX 3060, так что это полный провал 3060 на рынке, поздравим Nvidia! Они отличные маркетологи ).