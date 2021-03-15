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Сегодня Valve опубликовала данные об продажах в Steam за последнюю неделю, она закончилась 14 марта. Напомню вам, что данный список формируется по доходу от игры. Первое место в списке забрал себе сурвайл в суровых северных землях — Valheim, игры вышла 2 февраля в Steam, за первые десять дней игра набрала 20 тысяч положительных отзывов, довольно неплохо, да?

Второе место заняла Forza Horizon 4 стандартной версии, кстати, версия решает многое, так как на 5 месте находится все та же Forza Horizon 4, но Ultimate. Игра совсем недавно появилась и на полках Steam, но за это время появилось много отрицательных отзывов, причем русские игроки жалуются на технические проблемы, а игроки из США на высокую цену. К примеру в России цена 1085 рублей, а на территории США 60$, это на минуточку 4437 рублей, а в Европе 70€, а это ещё больше, именно 6158 рублей, и это за игру двухлетней давности! Но даже с таким раскладом игра имеет отличный старт в Steam.

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На третьем месте сидит Loop Hero от российских разработчиков, и это Idle RPG, весьма странно, оттуда такой интерес к игре, возможно неплохой сюжет).

Полный список:

Valheim Forza Horizon 4 Standard Loop Hero Valve Index VR Kit Forza Horizon 4 Ultimate Tale of immortal CS : GO Operation Broken Fang Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition Stronghold: Warlords Metro Exodus - Gold Edition

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Чему я действительно удивлен, так это Metro Exodus, ведь вышла игра довольно давно, но она все равно в топе по продажам.







