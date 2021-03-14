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Ubisoft опубликовала новый трейлер, в котором показали нового оперативника из грядущей операции "Crimson Heist", стартовать операция должна 16 марта, а тестирование доступно уже как целый месяц, кстати ранее разработчики полностью рассказали об новом обновлении и планах на год.

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Сначала немного о новом сезоне "Opeartion Crimson Heist", во-первых появится новый оперативник Flores. Его настоящее имя Сантьяго Мигель Лусеро и он родился в Аргентине, в момент проблем с деньгами, он решился стать робином-гудом 2.0, он воровал ценности у преступников (._.), и отдавал часть бедным. После об его преступной деятельности узнали в США, и Ash предложила убежище в обмен на информацию об особо опасных лидерах различных преступных группировок на территории Буэнос-Айреса. Полная биография доступна по ссылке. Flores имеет у себя в комплекте полуавтоматическаю винтовку SR-25, это довольно неплохое оружие, игроки могли попробовать ее играя за оперативника Blackbeard, полная инфа по оружию по ссылке. Второе оружие — штурмовая винтовка AR33, и она также уже есть в игре и доступна оперативнику Thatcher, винтовка обладает отличной скорострельностью, но имеет непростую отдачу, больше об оружии можно узнать здесь. Как мы видим в вооружении Flores нет никаких новых пушек, это конечно печально. В доп.устройствах Flores имеет светошумовую гранату либо мину на выбор. Особый навык это ЗУМ «Ловкач», это позволяет игроку иследовать территорию и найти местность для подрыва. Ловкач крепится к поверхности, а после взрывает все вокург. Довольно неплохое устройство которое еще себя покажет. Flores это боец штурмотряда.

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В операции Crimson Heist переработают карту граница, F to pay respect. Ещё появится система повторов матчей, что довольно полезно, теперь игроки смогут анализорвать свои матчи, видеть свои ошибки и исправлять их для достижения новых высот в игре. Теперь начнем разговор об планах на этот год, и первое и возможно печальное изменение — годовой пропуск был убит в прямом смысле, более его не будет, с операции Crimson Heist оперативники будут в боевых пропусках, и это второй раз, когда можно нажать F, не поленитесь и нажмите! В этом году будет 4 операции, во втором сезоне появится оперативник из Западной Канады, а также переработают карту Фавелы (F), в третьем сезоне вас ожидает новый оперативник прямиком из Хорватии. В четвертом сезоне будет оперативник из Италии и переработка карты Аутбэк (F). В этом году разработчики хотят добавить больше функций после смерти игрока в раунде, чтобы он мог не только смотреть в камеры и наблюдать за союзником. Добавят режим стримера. А также стоит ожидать переработку матчмейкинга и рангового режима (F).