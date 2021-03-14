Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Warzone: Баг который позволяет победить в матче всем раньше времени

А главное — никто не проиграл и не расстроился.
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

И опять Call Of Duty: Warzone удивляет игроков и стримеров, на этот раз вполне приятный баг, который оставит всех с улыбкой на лице (ну по крайней мере должен). Суть бага проста — в определенный момент игра просто завершается и дает победу всем игрокам которые выжили до этого момента (обидно тем кто успел умереть?), наглядный пример продемонстрировал стример под ником BisaG10, он находился в матче где оставалось еще 18 живых игроков, но матч просто остановился и присвоил победу стримеру и другим игрокам. Все то же самое показали некоторые пользователи и в твиттере, к примеру в этом ролике осталось 64 человека до конца матча. Хотя точно неизвестно, баг ли это, или новые читы для игры, а может и фича. На данный момент необходимо ожидать официальных комментариев от разработчиков, а переживать из-за этого никому из игроков не стоит, так как все таки вам присваивают победу, а не поражение, вот если бы вам давали бы поражение, тогда да, это уже реально обидно, а так все в плюсе. Также напомню, с 11 марта расширили зону, где могут обитать зомби, а также было опубликовано изображением зомби и надписью 0.5%, скорее всего Верданск захватят зомби, а после этого город будет взорван. После этого могут показать новую карту для игры.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
74
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
21
Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
43
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
26
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
115
Блокировка аккаунтов криптовалютных бирж в социальных сетях Китая вызывает опасения запрета майнинга
19
HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS
10
Австралийский магазин создал на заказ компьютер за $23000 с двумя RTX 3090 и памятью 128 Гб
16
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
8
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
30
По мнению Илона Маска, транспорт в Cyberpunk 2077 не соответствует духу киберпанка
9
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
249
ASUS выпустит компактный флагманский смартфон ZenFone 8 mini на Snapdragon 888
3
Австралийский магазин продал "Царь-компьютер" с двумя RTX 3090 за 23 322$
37
Стартовала продажа Xiaomi Mi 10S: производительнее и дешевле предшественника
1
Мега майнинговое предприятие в Китае — 210000 ферм с видеокартами и доход более $10 млн в день
31
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
32
Для охлаждения своих майнинг-ферм с GeForce RTX 3090 добытчики используют СЖО и минеральное масло
24
Samsung Galaxy A52 распаковали до анонса: 5G и экран 120 Гц
2
Microsoft упростит Windows 10 и сделает её менее загруженной лишними программами уже в 2021 году
7
Стала известна дата выхода Xiaomi POCO X3 Pro на Snapdragon 860
+

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
28
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
156
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
74
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
19
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
20

Сейчас обсуждают

В.И. Ленин
05:49
А, Вы, батенька, юморист, однако.
Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
V_MEDVED
05:34
Прошлой зимой 8700к=3600+б450+16Гббаллистик=26-28к и все синие писали что за производительность платить надо . А умные люди брали АМД , так что с нуля почти никто собирать не будет АМ4 уже давно (не и...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Naglfar Nag
05:25
Ты себя вспомни первый месяц игры. Что все так сразу сел и поехал. Интерфейс игровой месяц запоминать будешь что бы не путаться что где. Я первые 2 недели в шоке был где то а где это. Какой там т2 . Я...
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
Александр Богданов
05:24
Не лезь к нему
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Александр Богданов
05:20
Хохотнул прям)Последний оплот ноутбучного упоротого амдэшника это CPU Z.Ты держись там,воен
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Вскукарек Интелбоев
05:19
Почему то у меня кипятильник на воздухе выше 64 градусов не греется. Может ты руки из задницы уберещь? У амд тдп гораздо меньше, но греется он почему то больше чем интел по твоей логике 😂 ты это,...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Вскукарек Интелбоев
05:12
Че то пиздежом попахивает
Core i7-11700K с двумя отключёнными ядрами сымитировал Core i5-11600K и сразился c Ryzen 5 5600X
Леня Сизый
05:07
Ну и пофиг на новое поколение, от этих тестов только на душе теплее от того, что взял божественный 10400ф за 10к :3
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Вскукарек Интелбоев
05:02
Главное, чтоб у большинства зен3 поддерживался) я 1600й и б350 сразу продал и х570 взял, чтоб наверняка)
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Gringo
04:57
Пусть надувается еще быстрее. Глядишь, власти, наконец обратят внимание на эту хренотень, как в свое время на детище Мавроди.
Bitcion преодолел рубеж в 60 000$ - доходность майнинга снова вернулась к пиковым значениям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем