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И опять Call Of Duty: Warzone удивляет игроков и стримеров, на этот раз вполне приятный баг, который оставит всех с улыбкой на лице (ну по крайней мере должен). Суть бага проста — в определенный момент игра просто завершается и дает победу всем игрокам которые выжили до этого момента (обидно тем кто успел умереть?), наглядный пример продемонстрировал стример под ником BisaG10, он находился в матче где оставалось еще 18 живых игроков, но матч просто остановился и присвоил победу стримеру и другим игрокам. Все то же самое показали некоторые пользователи и в твиттере, к примеру в этом ролике осталось 64 человека до конца матча. Хотя точно неизвестно, баг ли это, или новые читы для игры, а может и фича. На данный момент необходимо ожидать официальных комментариев от разработчиков, а переживать из-за этого никому из игроков не стоит, так как все таки вам присваивают победу, а не поражение, вот если бы вам давали бы поражение, тогда да, это уже реально обидно, а так все в плюсе. Также напомню, с 11 марта расширили зону, где могут обитать зомби, а также было опубликовано изображением зомби и надписью 0.5%, скорее всего Верданск захватят зомби, а после этого город будет взорван. После этого могут показать новую карту для игры.