Известный репакер Xatab умер
реклама
2021 год должен удивлять, что он успешно делает! Сегодня в официальной группе ВК Xatab(a) выложили пост, где сообщается, что один из известных и отличнейших репакеров умер. Ещё в сообщении сказано, что у репакера нет никого, кому бы он мог передать свое "ремесло", потому новый репаков от бренда Xatab мы больше не увидим, только если его близкий человек сам решит прололжить его дело, что маловероятно, но все же такое развитие событий не нужно исключать, все возможно. Также автор поста предупредил, что данной ситуацией могут воспользоваться различные спекулянты. На официальном сайте Xatab(а) было сказано что здоровье репакера в последние дни ухудшалось, это было связанно с вирусной пневмонией, очевидно что коронавирус. В официальной группе также есть ссылка на донат, вы можете поддержать его семью! В честь Xatab(a) я выложу список лучших игр с его репаком, хотя количество его работ не перечислить:
Поддержать Xatab(а) можно также по данным реквизитам:
WebMoney
wmz - Z439102650044
wmr - R869150746422
Яндекс деньги
410014093267904
Все данные взяты с официального сайта Xatab, а также с официальной группы ВК! Покойся с миром Xatab!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила