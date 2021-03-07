Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

2021 год должен удивлять, что он успешно делает! Сегодня в официальной группе ВК Xatab(a) выложили пост, где сообщается, что один из известных и отличнейших репакеров умер. Ещё в сообщении сказано, что у репакера нет никого, кому бы он мог передать свое "ремесло", потому новый репаков от бренда Xatab мы больше не увидим, только если его близкий человек сам решит прололжить его дело, что маловероятно, но все же такое развитие событий не нужно исключать, все возможно. Также автор поста предупредил, что данной ситуацией могут воспользоваться различные спекулянты. На официальном сайте Xatab(а) было сказано что здоровье репакера в последние дни ухудшалось, это было связанно с вирусной пневмонией, очевидно что коронавирус. В официальной группе также есть ссылка на донат, вы можете поддержать его семью! В честь Xatab(a) я выложу список лучших игр с его репаком, хотя количество его работ не перечислить:

Поддержать Xatab(а) можно также по данным реквизитам:

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

WebMoney

wmz - Z439102650044

wmr - R869150746422



Яндекс деньги

410014093267904

Все данные взяты с официального сайта Xatab, а также с официальной группы ВК! Покойся с миром Xatab!

реклама



