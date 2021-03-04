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Глава Take-Two рассказал как относится к ремастерам

И затронул GTA V, куда без этого.
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Глава Take-Two Штраус Зельник недавно проводил конференцию с Morgan Stanley, на ней была затронута тема отношения Штрауса к ремастерам игр, и то какими они должны быть. А главное в его словах — ремастер это должен быть не просто порт игры или возрождение старой игры не изменив буквально ничего, ремастер — должен получится лучше в техническом плане, конечно же в нем должна быть лучше производительность, чтобы больше пользователей могли запустить игру и комфортно провести в ней время, нельзя забывать и об графике, она должна стать лучше чем в старой игре, а геймплей должен стать интереснее и разнообразнее, все это Rockstar успешно соблюдает, и возможно потому все их игры успешные и полярные, а GTA V держится с 2013 года и не собирается сдаваться. Я напомню, что готовится выход GTA V на некстген уровень для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, ну такой апдейт в обязательном порядке получит и ПК. Штраус уверен в том, что Rockstar смогут предоставить еще много отличных игр, и ремастеров в том числе, ведь Rockstar не CD Project Red — Rockstar словами не бросается на право и налево. Штраус подчеркнул, что просто портированием GTA V не сможет удерживать такую высокую планку качества.

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