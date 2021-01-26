Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Группа LunaCheats прекратила свою деятельность, это была известная площадка по продаже читов для игры Gta Online. Lunacheats на своем официальном сайте убрали все с сайта, и оставили только лишь маленькое объявление

реклама

"после переговоров с Take-Two мы больше не будем заниматься разработкой, а также поддержкой читов для игры Gta Online, приносим свои извинения, всем кому навредил наш софт, мы переведем вырученные деньги на благотворительность." Сколько денег они переведут неизвестно. Фанаты сообщают, что, Lunacheats в официальном дискорде подтвердила, что не собирается создавать новый чит под новым названием, но кто это узнает и проверит?. Единственное, что сдерживает разработчиков софта — боязнь суда с Take-Two. На сайте lunacheats работала подписка, и оформив ее, вы получали доступ к чит-меню в Gta Online, и я предлагаю посмотреть обзор на функции, которые получали игроки, которые решили играть нечестно, хотя из это не остановит, они просто купят новый чит, а потом новый, и так далее. Кстати именно из-за этого, лучше бороться с создателями читов, а не с самими читерами, ибо не будет создателей читов — не будет читеров, так как никто не создаст софт.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки <b>RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU</b> Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

GTA V вышла 17 сентября 2013 и доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 5, Xbox Series X.



