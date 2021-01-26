Gta Online — разработчики читов перевели деньги полученные за софт на благотворительность
Группа LunaCheats прекратила свою деятельность, это была известная площадка по продаже читов для игры Gta Online. Lunacheats на своем официальном сайте убрали все с сайта, и оставили только лишь маленькое объявление
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"после переговоров с Take-Two мы больше не будем заниматься разработкой, а также поддержкой читов для игры Gta Online, приносим свои извинения, всем кому навредил наш софт, мы переведем вырученные деньги на благотворительность." Сколько денег они переведут неизвестно. Фанаты сообщают, что, Lunacheats в официальном дискорде подтвердила, что не собирается создавать новый чит под новым названием, но кто это узнает и проверит?. Единственное, что сдерживает разработчиков софта — боязнь суда с Take-Two. На сайте lunacheats работала подписка, и оформив ее, вы получали доступ к чит-меню в Gta Online, и я предлагаю посмотреть обзор на функции, которые получали игроки, которые решили играть нечестно, хотя из это не остановит, они просто купят новый чит, а потом новый, и так далее. Кстати именно из-за этого, лучше бороться с создателями читов, а не с самими читерами, ибо не будет создателей читов — не будет читеров, так как никто не создаст софт.
GTA V вышла 17 сентября 2013 и доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 5, Xbox Series X.
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