Counter-Strike: Global Offensive — в соревновательных режимах больше нет ботов
Все кто хоть раз играл в Counter-Strike: Global Offensive знают, что если "товарищ" выходит из матча, то его заменяет бот, и вроде все логично, но проблема в том, что бота может победить даже игрок который только зашёл в игру и понял как стрелять, из-за этого баланс конечно же нарушался. Valve пытались побороть выход из игры, введя систему наказаний, которая увеличивала запрет на матчи с каждым выходом, но это игроков не остановило.
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Игроки долго просили сделать ботов умнее в игре, но разработчики решили сильно не напрягаться, и вместо того, чтобы сделать ботов более умными, просто вырезали их из режимов 5 на 5 и 2 на 2. С одной стороны это решает проблему, а с другой, нет. Раньше игроки могли просто поставить бота охранять стену, а первый погибший игрок, брал бота под свое управление, это было даже более честно, чем просто удалять их из игры. Кстати, такая система есть и в Valorant, но там вам дают бонус, а в CS:GO бонуса нету, таким образом, это получается не апгрейд, а даунгрейд. Ознакомиться с подробностями нового обновления можно на официальном сайте игры. Большинство изменений, это просто исправление багов.
Counter-Strike: Global Offensive вышла 21 августа 2012 года и доступна на PC, PlayEtation 3, Xbox 360 и Mac.
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