Pearl Abyss забирает права на издание Black Desert у Kakao Games
Многие корейские издания сообщают о чем закрытии серверов Black Desert в США и Европе, ими владеет Kakao Games. 24 февраля 2021 года данные сервера перейдут к Pearl Abyss, это даёт кампании быть единоличным издателем игры, а также локализатором.
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Напомню, американские и европейские сервера приносят самую большую прибыль, относительно других серверов Black Desert. Для Kakao Games прибыль составляет 20,6% от общей выручки, теперь же эти деньги будут получать сами создатели игры. Кстати, раньше разработчики заявляли, что управлять сервера самостоятельно приносит больше прибыли, чем использовать другие студии, что логично. Разработчики сотрудничали с Kakao с 2014 года, тогда они помогли игре выйти в других регионах. Kakao планируют выпускать другие MMO на европейских и американских регионах, и таким образом покрыть убытки. Нам остаётся ожидать, что будет дальше.
Напомню, Pearl Abyss анонсировала новую игру под названием Crimson Desert, в ней будет PVP, много PVP. Сама игра будет похожа на Black Dessert, там даже будут старые персонажи, но появятся и новые, а также будет полностью другой мир, и другая история.
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Black Desert вышла 24 июня 2017 и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One. У игры есть мобильная версия, так что играть можно где угодно.
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