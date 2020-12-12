Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На The Game Awards 2020 было показано много чего интересно, а Pearl Abyss представили свою новую игру под названием "Crimson Desert", однако на момент релиза известно было ровным счетом ничего, сейчас же студия Pearl Abyss рассказала подробнее об своей игре.

реклама

В трейлере показали полностью актуальную версию игры и ее графику, без каких либо улучшений в графическом плане, а ведь могли специально украсить игру, и сделать ажиотаж ещё больше. Игра crimson Desert разрабатывается на движке от Pearl Abyss, как и их прошлая игра Black Desert. Собственный движок позволяет разработчики создать поистине огромные и красивые открытые миры в игре. Игра Crimson Desert это своего рода продолжение игры Black Desert, в новой игре мы сможем увидеть героев из прошлой игры, но все же это новая история с новыми интересными локациями и квестами. Создатели обещают много контента, интересный сюжет, и конечно другие функции из их прошлой игры. Сами создатели назвали Crimson Desert некст-ген игрой, в мире MMORPG. Также в новой игре будет много PVP битв, разработчики сделали большой упор на создание PVP, что должны будут заметить игроки на релизе.

анонсы и реклама <b>!! 3060 Ti дешевле всего в Compeo.ru</b> ASUS RX 6800 в Регарде Оч дешевая RTX 3070 Gigabyte Gaming в Регарде RTX 3070 с огромной скидкой - смотри 12 видов 3060 Ti в Ситилинке Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Куча 3080 в Ситилинке - но цены очень сильно не радуют Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Слив 3060 Ti в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ -40% на HDD Fujitsu в Регарде





Black Desert вышла 24 июня 2017 и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One. Также у игры есть мобильная версия.