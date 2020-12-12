Pearl Abyss впервые рассказали о Crimson Desert
На The Game Awards 2020 было показано много чего интересно, а Pearl Abyss представили свою новую игру под названием "Crimson Desert", однако на момент релиза известно было ровным счетом ничего, сейчас же студия Pearl Abyss рассказала подробнее об своей игре.
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В трейлере показали полностью актуальную версию игры и ее графику, без каких либо улучшений в графическом плане, а ведь могли специально украсить игру, и сделать ажиотаж ещё больше. Игра crimson Desert разрабатывается на движке от Pearl Abyss, как и их прошлая игра Black Desert. Собственный движок позволяет разработчики создать поистине огромные и красивые открытые миры в игре. Игра Crimson Desert это своего рода продолжение игры Black Desert, в новой игре мы сможем увидеть героев из прошлой игры, но все же это новая история с новыми интересными локациями и квестами. Создатели обещают много контента, интересный сюжет, и конечно другие функции из их прошлой игры. Сами создатели назвали Crimson Desert некст-ген игрой, в мире MMORPG. Также в новой игре будет много PVP битв, разработчики сделали большой упор на создание PVP, что должны будут заметить игроки на релизе.
Black Desert вышла 24 июня 2017 и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One. Также у игры есть мобильная версия.
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