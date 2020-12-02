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Стал доступен новый бевой пропуск в Rainbow Six Siege

В нем можно получить множество различных наград.
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Совсем недавно вышло крупное обновление для игры Rainbow Six Siege, в нем добавили нового оперативника, переработали карту небоскреб и многое другое. А сейчас, Ubisoft объявили о выходе нового боевого пропуска под названием “Six Invitational 2021: капитаны”. Всего в боевом пропуске будет 100 уровней, и на их выполнение разработчики дали 3 месяца, чего должно хватить. Боевой пропуск будет окончен 22 февраля.

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Если посмотреть на награды в новом боевом пропуске, то можно увидеть очень много различных обликов на персонажей, причем в бесплатной ветке пропуска их 6, а в платной 34, таким образом, в бесплатной ветке почти в 5 раз меньше скинов. Во всех ветках пропуска будут давать паки и брелки, а в платной же будут давать и платную игровую валюту, за которую вы покупали боевой пропуск. Цена у пропуска вполне нормальная:

  • Версия премиум-вариант за 1200 КРЕДИТОВ R6: вам мгновенно откроют 12 уровней, снаряжение в стиле "Six Invitational" и редкие элементы «Кузнец», владельцам Year Pass его продают за 840 кредитов.
  • Версия премиум-набор за 2400 КРЕДИТОВ R6, с Year Pass за 1680 кредитов: в нем вам откроют 12 уровней мгновенно, набор «Zero: кузнец» на 1-м уровне, снаряжение в стиле IQ и Thermite, и "награды на каждом уровне".
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Ещё, компания Ubisoft будет переводить 30% с продаж в призовой фонд SI 2021, и так пока в нем не наберётся сумма 3 миллиона долларов.

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