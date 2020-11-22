Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновление для авиасимулятора Ил-2 Штурмовик ввело танковые бои в игру

1C Game Studios решила удивить фанатов и выпустила апдейт с танковыми боями.
[ ] для раздела Блоги
3
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

1C Game Studios которые являются разработчиками интересного авиасимулятора под названием Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград, решили выпустить новое дополнение которое добавит в игру танки и карту где игроки смогут сразиться на них, апдейт получил название Tank Crew - Clash at Prokhorovka. Теперь Ил-2 штурмовик это не авиасимулятор, а танковый экшен.

реклама

Это дополнение подарит игрокам новые эмоции от сражений на танках, игроки попадут в битву под Прохоровкой во времена Великой отечественной Войны, а сражаться можно будет как за СССР, так и за Германию, уже сейчас доступно много различных сценариев и карта на 100 квадратных километров, что довольно много. Игроки смогут принять роль командира, наводчика, механика-водителя и стрелка-радиста, а также если вы не хотите сражаться с ИИ, можно пригласить друга на любую свободную роль. Дополнение Tank Crew - Clash at Prokhorovka стоит дорого, а именно 4349 рублей, и сейчас действует скидка в 13%, цена без нее ещё больше, но есть ещё одна проблема, чтобы запустить это дополнение вам необходимо иметь игру Ил-2 штурмовик, а игра стоит 1999 рублей, но это ещё не всё, если вы хотите все дополнения которые доступны в игре, это обойдется вам в 40202 рубля, это за одну игру с дополнением, даже EA себе такого не позволяет, за 40000 рублей можно приобрести почти 10 Forza Horizon 4, или например 14 Call Of Duty: Black Ops Cold War, не впечатляет?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
43
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
178
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
100
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
114
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 178
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 114
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 100
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
47
Битва флагманских CPU в разгоне - Ryzen 5950X 4.9GHz против Core i9-10900K 5.2GHz от Testing Games
134
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
103
Выясняем, кто победит: 2Х-GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 6800 XT – флагманы vs 10 игр в тесте SH
37
Radeon RX 6800 XT осталась без трассировки лучей в Cyberpunk 2077 – RTX-ON только для NVIDIA
72
20 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 11
1
Названы самые лучшие игровые мониторы 2020 года с разрешениями 1080p, 1440p и 4K - Hardware Unboxed
38
AMD поможет существенно ускорить видеокарты NVIDIA и процессоры Intel – SAM на всех компьютерах
43
Представлены спецификации GeForce RTX 3060 Ti – 16.2 TFLOPS, 8 Гб GDDR6 и 256-битная шина-Videocardz
26
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
46
Долгожданная Cyberpunk 2077 получила подлинную трассировку лучей от nVidia – видео с демонстрацией
48
Видеокарты Radeon RX 6700/XT должны обладать низким энергопотреблением и 12 ГБ видеопамяти
101
Представлены первые изображения GeForce RTX 3060 Ti FE – массивная конструкция и знакомый дизайн
9
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
15
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
2
Видеокарта Radeon RX 6800 XT в исполнении PowerColor покорила частоту 2.8 ГГц
15
AMD выпустит недорогую мощную видеокарту Radeon RX 6700 ХТ для конкуренции с GeForce RTX 3060 Ti
15
AMD FX-4100 обновил рекорд SuperPI 32M на частоте 7215 МГц
9
Новая версия эмулятора PlayStation 3 значительно увеличила производительность на многопоточных CPU
20
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
43

Популярные статьи

5 лучших смартфонов с NFC до 10 000 рублей
2
Компьютер для миллионера – мощная игровая сборка по неразумной цене
83
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
43

Сейчас обсуждают

mo3ulla
19:49
если из хромиума выкинуть гугл и его код ( ибо некому будет поддерживать ) .. то хромиума не будет .. в браузере слишком много проприетарщины. по этой же причине хрома в линуксах ( в дефолте ) нет
Google назвала точные сроки прекращения поддержки Windows 7 – очередной перенос на 6 месяцев
ilya_adler
19:48
сказки не заливай, на видеокартах с 4 гигами в райз оф томб райдер с максимальными текстурами даже на фулл хд на открытых пространствах лютые лаги играть не возможно. у текущих консолей 8 гигов памят...
Определяем оптимальное количество памяти для современной видеокарты – 8Гб/10Гб/24Гб в тесте TG
warmuza
19:43
Ты гигант мысли.
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
laon
19:42
еще "А тесты с упором в видяху будут?" )))
Intel пока не решила, по какой технологии выпускать серверные процессоры в 2024 году
daimos
19:40
Дядька ну очень себя любит, видео по большому счету о нем и его дикторских способностях
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
Валерий
19:37
Ларка и Одиссея где?
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
omoikane
19:36
По тем слайдам что амд показала, по играм прямо 1 в 1 считай, в чем они соврали интересно :D Нужно отдать должное, одел который этим занимается у них грамотный. А вот у нвидиа графики приблизительные....
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
SeTi2019
19:36
Не помрет соревновательный дух в гражданах России, что может и мне повезет стать большим чиновником или возглавить отдел Газпрома. А вот на пути к этой голубой мечте выживут не все. И пока дойдет, что...
Технологические проблемы Intel подвели Nikon, теперь компания сократит 10% персонала
Иванов Иван
19:35
пока не куплю 3080 не буду играть в нее
Предзаказ Cyberpunk 2077 возглавил чарт продаж Steam на этой неделе
hahahaman7
19:32
некстген консоль без 4к телевизора я так понимаю деньги на ветер
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем