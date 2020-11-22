Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

1C Game Studios которые являются разработчиками интересного авиасимулятора под названием Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград, решили выпустить новое дополнение которое добавит в игру танки и карту где игроки смогут сразиться на них, апдейт получил название Tank Crew - Clash at Prokhorovka. Теперь Ил-2 штурмовик это не авиасимулятор, а танковый экшен.

реклама

Это дополнение подарит игрокам новые эмоции от сражений на танках, игроки попадут в битву под Прохоровкой во времена Великой отечественной Войны, а сражаться можно будет как за СССР, так и за Германию, уже сейчас доступно много различных сценариев и карта на 100 квадратных километров, что довольно много. Игроки смогут принять роль командира, наводчика, механика-водителя и стрелка-радиста, а также если вы не хотите сражаться с ИИ, можно пригласить друга на любую свободную роль. Дополнение Tank Crew - Clash at Prokhorovka стоит дорого, а именно 4349 рублей, и сейчас действует скидка в 13%, цена без нее ещё больше, но есть ещё одна проблема, чтобы запустить это дополнение вам необходимо иметь игру Ил-2 штурмовик, а игра стоит 1999 рублей, но это ещё не всё, если вы хотите все дополнения которые доступны в игре, это обойдется вам в 40202 рубля, это за одну игру с дополнением, даже EA себе такого не позволяет, за 40000 рублей можно приобрести почти 10 Forza Horizon 4, или например 14 Call Of Duty: Black Ops Cold War, не впечатляет?