В War Thunder появится боевой пропуск
Фанаты очень ждут выход нового огромного апдейта под названием "Новая сила", а Gaijin Entertainment охотно рассказывает об обновлении, и вот разработчики сообщили о добавлении боевого пропуска в новом патче, хотя это было неизбежно. Боевой Пропуск в онлайн проектах стал уже частью, без которой нельзя обойтись, и вот 17 ноября БП станет доступен в War Thunder, с помощью него можно получить эксклюзивную технику за маленькие деньги. Чтобы повысить уровень боевого пропуска, игрокам необходимо набирать специальные очки, их можно будет получить за ежедневный вход в игру, выполнение различных задач и выполнение испытаний. Новый сезон будет доступен два с половиной месяца.
реклама
Список техники в боевом пропуске:
- Танки Matilda Hedgehog и Т-10А
- Эсминец HMS Garland
- Истребитель F2G-1 Super Corsair
Ещё разработчики показали новый самолёт который будет введен в игру с обновлением, это советский реактивный самолёт Як-38, он будет доступен в двух модификациях.
Напомню, с апдейтом "Новая сила" разработчики улучшат графику, все благодаря обновлению движка Dagor Engine. Разработчики обещают добавить технологию DLSS 2.0, улучшить туман и облака, сделать больше травы на картах и тем самым улучшить реалистичность игры, добавить больше повреждений и улучшить разрушаемость объектов, и так далее.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила