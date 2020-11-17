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Фанаты очень ждут выход нового огромного апдейта под названием "Новая сила", а Gaijin Entertainment охотно рассказывает об обновлении, и вот разработчики сообщили о добавлении боевого пропуска в новом патче, хотя это было неизбежно. Боевой Пропуск в онлайн проектах стал уже частью, без которой нельзя обойтись, и вот 17 ноября БП станет доступен в War Thunder, с помощью него можно получить эксклюзивную технику за маленькие деньги. Чтобы повысить уровень боевого пропуска, игрокам необходимо набирать специальные очки, их можно будет получить за ежедневный вход в игру, выполнение различных задач и выполнение испытаний. Новый сезон будет доступен два с половиной месяца.

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Список техники в боевом пропуске:

Танки Matilda Hedgehog и Т-10А

Эсминец HMS Garland

Истребитель F2G-1 Super Corsair

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Ещё разработчики показали новый самолёт который будет введен в игру с обновлением, это советский реактивный самолёт Як-38, он будет доступен в двух модификациях.

Напомню, с апдейтом "Новая сила" разработчики улучшат графику, все благодаря обновлению движка Dagor Engine. Разработчики обещают добавить технологию DLSS 2.0, улучшить туман и облака, сделать больше травы на картах и тем самым улучшить реалистичность игры, добавить больше повреждений и улучшить разрушаемость объектов, и так далее.