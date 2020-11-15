Вышло снежное дополнение для The Sims 4
Наконец разработчики The Sims 4 выпустили новое дополнение под названием “Снежные просторы”, оно отправит игроков в Японский городок Комореби, в этом регионе будет горнолыжный курорт, теперь персонажи смогут весело провести зиму. Ещё симам будут доступны горячие источники, поход на вершину горы, различные зимние активности, а также в регионе будет бамбуковая роща и древний храм, игроки смогут окунуться в японскую культуру очень сильно.
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Это дополнение предложит более 130 новых предметов созданных в японском стиле, возможно даже в аниме стиле, ещё в дополнении добавили "стиль жизни", всего их 16, с помощью стиля жизни, симы смогут реагировать на различные ситуации по-разному, конечно не уникально, но разнообразие будет.
Наверное самое страшное во всем этом — цена, разработчики просят 2000 рублей за дополнение к игре, и это когда стандартная версия стоит 1500, итого, чтобы развлекаться в японском городке вам необходимо отдать 3500 рублей, а так как контента в стандартной версии точно не хватит, а с одним дополнением далеко не уедешь, придется купить ещё, а потом ещё и так далее, хотя на игру есть огромное количество модов. К слову, все дополнения к игре стоят 47863 рублей, очень неплохо, как для игры шестилетней давности, но не удивительно для EA.
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