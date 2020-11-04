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Недавно прошло интервью где участвовал Тодд Говард, и он решил немного рассказать об игре Starfield, а также об движке Creation Engine, именно на этом движке разрабатывают Bethesda.

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Ключевая новость, это размер карты Starfield, и как сказал Тодд Говард она будет больше чем в игре Fallout 76 — просто для сравнения, игровая карта Skyrim в 4 раза меньше чем в Fallout 76, так что будем ждать карту в 2 раза больше чем в Fallout 76, а то и в 3 раза. Ещё Тодд рассказал, что они используют процедурную генерацию, по словам Тодда это очень удобно, и позволит им сделать города в Starfield и TES VI более реалистичным и живыми, теперь масштабы городов станут еще больше, а в них будет больше NPC. Ещё разработчики обещают, что в новых играх, а именно Starfield и TES VI улучшат искусственный интеллект, рендеринг, анимации и конечно же графику, ведь движок был существенно переработан.

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Дата релиза Starfield и The Elder Scrolls VI увы неизвестна, и ждать ее в этом году скорее всего не стоит, но ожидать можно чего угодно, Тодд рассказал, почему не появляться ролики, трейлеры и так далее — причина проста, разработчики не хотят тратить силы на создание всего этого, им легче создать один ролик и показать его перед релизом, и не отвлекаясь делать игру, а также это поможет избежать проблем как с Cyberpunk 2077, так как игроки не знают какие функции есть в игре, а значит и проблем если их вырежут не будет.