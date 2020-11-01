Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока Blizzard готовит новое дополнение под названием “Shadowlands”, Азерот начинает праздновать шестнадцатую годовщину World of Warcraft, и я не рад поздравить Blizzard с таким праздником. В рамках ивента игроки смогут принять участие в PvP-сражениях на классической “Альтеракской Долине”, сразиться со старыми боссами, выполнять тематические ежедневные задания и многое другое.

реклама

Плюс ко всему, стартовало новое небольшое событие которое посвящено дню мертвых, теперь жители мира World Of Warcraft смогут почтить память погибших воинов и получить за это немного тематических достижений, разумеется выполнив немного заданий.

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b> 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке

10 числа в мире World Of Warcraft произойдет очередное вторжение Плети, а в конце месяца в релиз выйдет дополнение “Shadowlands”, кстати предзаказ уже доступен, и цены совсем не радуют, Shadowlands стоит довольно дорого, базовая версия обойдется игрокам в 1699 рублей, а самая лучшая версия под названием Epic, будет стоить целых 2999 рублей, даже Watch Dogs: Legion который вышел совсем недавно стоит меньше, хоть и базовая версия.

Цены на все доступные версии World Of Warcraft: Shadowlands:

Base Edition — 1699 рублей

Heroic Edition — 2349 рублей

Epic Edition — 2999 рублей

реклама



