World of Warcraft празднует шестнадцатилетие
Пока Blizzard готовит новое дополнение под названием “Shadowlands”, Азерот начинает праздновать шестнадцатую годовщину World of Warcraft, и я не рад поздравить Blizzard с таким праздником. В рамках ивента игроки смогут принять участие в PvP-сражениях на классической “Альтеракской Долине”, сразиться со старыми боссами, выполнять тематические ежедневные задания и многое другое.
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Плюс ко всему, стартовало новое небольшое событие которое посвящено дню мертвых, теперь жители мира World Of Warcraft смогут почтить память погибших воинов и получить за это немного тематических достижений, разумеется выполнив немного заданий.
10 числа в мире World Of Warcraft произойдет очередное вторжение Плети, а в конце месяца в релиз выйдет дополнение “Shadowlands”, кстати предзаказ уже доступен, и цены совсем не радуют, Shadowlands стоит довольно дорого, базовая версия обойдется игрокам в 1699 рублей, а самая лучшая версия под названием Epic, будет стоить целых 2999 рублей, даже Watch Dogs: Legion который вышел совсем недавно стоит меньше, хоть и базовая версия.
Цены на все доступные версии World Of Warcraft: Shadowlands:
- Base Edition — 1699 рублей
- Heroic Edition — 2349 рублей
- Epic Edition — 2999 рублей
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