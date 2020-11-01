Ранний доступ Everspace 2 отложен
Совсем недавно польская компания CD Projekt RED отложила релиз игры Cyberpunk 2077, теперь Cyberpunk выйдет 10 декабря, но перенос создал довольно много проблем для других разработчиков, так как тягаться с игрой Cyberpnk 2077 нет смысла, многие просто перенесли запуск игр на 2021 год, но будет смешно, если CD Projekt RED вновь перенесут игру, и разработчикам опять придется переносить свои проекты, либо же их выпускать, но в случаи нового переноса Cyberpunk, акции и популярность CD Projekt RED упадет очень сильно.
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Среди всех этих проектов оказался и космический шутер Everspace 2 от студии Rockfish Games, теперь игра выйдет только в январе 2021 года, и это печально, но разработчики решили разослать приглашения к закрытому тесту в игре всем кто вложил залог за копию игры, приглашения будут разосланы уже завтра — 2 ноября. А ещё разработчики решили показать новый космический корабль под названием Gunship, это звездолет подкласса тяжелых истребителей. Также разработчики рассказали о системе крафта в игре, крафт позволит игрокам перерабатывать ненужные ресурсы ради получения более ценных наград или же улучшения для модулей.
EVERSPACE 2 - это шутер в жанре научной фантастики, где игроки будут управлять космическим кораблем и путешествовать по открытому космосу, эта игра содержит элементы RPG, а также интересный сюжет. В открытом мире Everspace можно встретить NPC, сражаться с пиратами, коллекционировать космические корабли и многое другое.
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