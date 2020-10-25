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В Fortnite появились охотники за привидениями
Кстати такая тематика есть и в Rocket League.

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Пока все игроки Fortnite празднуют Хеллоуин с помощью тематического мероприятия "Месть Мидаса", разработчики успели ввести эксклюзивные костюмы и другие предметы в стиле охотников за привидениями.

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Тематические костюмы сейчас доступны во внутриигровом магазине и их может приобрести каждый желающий, кстати приобрести новые костюмы могут и игроки не вкладывая в игру денег, так как 300 донатной валюты можно собирать бесплатно с помощью бесплатного пропуска, и таким образом купить любой облик бесплатно, и это плюс игры.

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Также в магазине можно найти тематическую кирку, дельтаплан и различные украшения охотников за привидениями, по случаю Хеллоуина в магазине много и обычной Хеллоуинской косметики.

Хочу напомнить об концерте J Balvin в Fortnite — концерт пройдет 31 октября на сцене Party Royale в 4:00 по МСК, а также будут доступны повторы 1 ноября в 20:00 и 2 ноября в 2:00.

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Напомню, сейчас в Rocket League проходит испытание также посвященное охотникам за привидениями, в испытании можно будет получить много интересных тематических наград, а за реальную валюту можно будет купить машину в стиле охотников.

Больше информации об испытании в Rocket League можно узнать здесь.

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