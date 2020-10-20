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Новое испытание в Rocket League будет посвящено Хеллоуину
В игре пройдет испытание до 2 ноября

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Студия Psyonix решила поделиться информацией о новом событии которое пройдет в Rocket League, оно будет посвящено Хеллоуину, новое испытание начнется уже сегодня 20 октября, а закончится 2 ноября.

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Новое испытание будет в стиле "Охотников за привидениями", в испытании вы будете получать различные тематические награды, как это было с испытанием Llama-Rama.

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В испытании вы сможете получить различные косметические предметы по типу баннеров игрока, различных флажков, колес и даже автомобилей.

А в магазине на период события добавят машинку ЭКТО-1, и это будет главная цель всех игроков на данном событии, как минимум именно так задумывалось разработчиками.

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Полную информацию о грядущем событии можно узнать здесь, к слову данный текст переводится довольно хорошо.

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Также разработчики опубликовали ролик о новом событии, в нем можно увидеть награды из события и оценить их, а после подумать, нужны вам данные награды или нет, пытаться проходить испытание или нет.

Rocket League вышла 7 июля 2015 года и на данный момент доступна на очень большем количестве различных платформ, а именно: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, Linux, а в скором времени этот список должны пополнить PS5 и Xbox Series.

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