Новое испытание в Rocket League будет посвящено Хеллоуину
В игре пройдет испытание до 2 ноября
Студия Psyonix решила поделиться информацией о новом событии которое пройдет в Rocket League, оно будет посвящено Хеллоуину, новое испытание начнется уже сегодня 20 октября, а закончится 2 ноября.
реклама
Новое испытание будет в стиле "Охотников за привидениями", в испытании вы будете получать различные тематические награды, как это было с испытанием Llama-Rama.
В испытании вы сможете получить различные косметические предметы по типу баннеров игрока, различных флажков, колес и даже автомобилей.
А в магазине на период события добавят машинку ЭКТО-1, и это будет главная цель всех игроков на данном событии, как минимум именно так задумывалось разработчиками.
реклама
Полную информацию о грядущем событии можно узнать здесь, к слову данный текст переводится довольно хорошо.
реклама
Также разработчики опубликовали ролик о новом событии, в нем можно увидеть награды из события и оценить их, а после подумать, нужны вам данные награды или нет, пытаться проходить испытание или нет.
Rocket League вышла 7 июля 2015 года и на данный момент доступна на очень большем количестве различных платформ, а именно: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, macOS, Microsoft Windows, Linux, а в скором времени этот список должны пополнить PS5 и Xbox Series.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила