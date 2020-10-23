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Осенью разработчики Conan Exiles выпустили крупное дополнение к игре под названием "Isle of Siptah", и разработчики из студии Funcom сразу же начали разрабатывать очередное глобальное обновление 2.1, и как сообщают разработчики, новое обновление уже доступно на тестовом сервере для всех желающих.

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А посмотреть в новом обновлении есть на что, так как в обновлении произойдет глобальное изменение системы крафта различных предметов, а именно добавят специальные ремесленные станции с делениями по уровням. Новый подход должен убрать ограничения связанные с мастерством рабов, а полезность рабов заключается в том, что они будут иметь специальные навыки, которые позволят придать снаряжению дополнительные улучшения.

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Ещё одна особенность нового апдейта, это возможность настроить внешность своего персонажа в любое время, но для этого нужно будет иметь особое зеркало.

Ознакомиться с полными изменениями можно вот здесь, но предупреждаю, текст написан на английском и не все смогут понять, но текста довольно много и в нем есть интересные моменты.

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Conan Exiles вышла 8 мая 2018 года и доступна на платформах PC, PS4 и Xbox One.

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Conan Exiles доступна на площадке Steam, и имеет неплохие оценки, приобрести же ее можно за 899 рублей или 499 гривны.