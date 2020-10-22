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Польская студия CD Projekt RED показала пользователям материал, в котором разработчики объяснили какие языки будут доступны в консольной версии игры для различных регионов, к слову — Россию отнесли к Европе, и у российских игроков будет выбор между английской, польской и русской озвучкой, а в субтитрах будет ещё больше различных языков.

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Например в Северной и Латинской Америке, будет доступно 4 языка озвучки и 7 языков для субтитров, конечно же среди них есть Английский, он будет везде если что.

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В Европе, Африке и Ближнем востоке будет доступно 3 языка озвучки и 7 для субтитров, среди них уже есть и русский.

В японском регионе будет доступно всего 2 озвучки, и также с субтитрами, а именно английский и японский, что очень даже логично, ибо английский это мировой язык, а японский официальный язык в Японии.

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Полный список можно посмотреть в этом материале, к слову он написан на русском, так что проблем с его чтением и понимаем у вас не должно быть.

Неизвестно, насколько эта система хороша, но пробовать что-то новое нужно, и польская студия этого не боится, а уж как оценят это игроки, это второстепенно.

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