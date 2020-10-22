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Разработчики Gears 5 показали преимущество новых консолей
The Coalition продемонстрировала преимущество консолей нового поколения.

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The Coalition показала насколько консоли нового поколения лучше чем старые, разработчики показали насколько лучше и отзывчивые станет управление в играх на консолях нового поколения, по крайней мере на Xbox Series, хотя Microsoft говорили про это на анонсах Xbox Series, про PS ничего не сказано.

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В кампании игры и при 60 кадров в секунду, задержка сократится на целых 36%, если например на Xbox one задержка была в 97 миллисекунд, то на новом Xbox Series она будет 60 миллисекунд, а в мультиплеере задержка уменьшится примерно на 57%, было 86 миллисекунд, а станет всего 55, хотя с ПК это не сравнится.

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Но в Gears 5 есть режим Versus, и в нем доступно 120 кадров в секунду, в котором задержка снизится до 37 миллисекунд, как сообщают разработчики, роль в этом играет новое поколение и подключение через HDMI 2.1.

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Напомню, что обновленная версия Gears 5 для консолей нового поколения, будет доступна всем владельцам оригинала совершенно бесплатно на старте Xbox Series.

Все улучшения в некстген версии игры Gears 5:

  • Повышенная частота кадров
  • Уменьшенная задержка управления
  • Более красивые текстуры
  • Улучшат анизотропную фильтрацию
  • Более проработанный туман
  • Высокое качество глубины резкости
  • Увеличат детализацию всех объектах на большом расстоянии
  • SSR станет высококачественным

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Gears 5 вышла 6 сентября 2019 года на PC и Xbox One. А вскоре будет доступна и на Xbox Series, так ко всему этому, игру можно получить просто купив Game Pass, а в Game Pass довольно много других игр, среди них:

  • Серия The Elder Scrolls
  • Forza Horizon 4
  • Rainbow Six: Siege
  • Forza Motorsport 7
  • В конце года также получите EA Play
  • Dead By Daylight
  • Cities: Skylines
  • Crusader Kings III
  • Wasteland 3
  • Microsoft Flight Simulator
  • PUBG

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И многое другое, все это вы получите оформив подписку Xbox Game Pass.

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