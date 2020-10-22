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The Coalition показала насколько консоли нового поколения лучше чем старые, разработчики показали насколько лучше и отзывчивые станет управление в играх на консолях нового поколения, по крайней мере на Xbox Series, хотя Microsoft говорили про это на анонсах Xbox Series, про PS ничего не сказано.

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В кампании игры и при 60 кадров в секунду, задержка сократится на целых 36%, если например на Xbox one задержка была в 97 миллисекунд, то на новом Xbox Series она будет 60 миллисекунд, а в мультиплеере задержка уменьшится примерно на 57%, было 86 миллисекунд, а станет всего 55, хотя с ПК это не сравнится.

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Но в Gears 5 есть режим Versus, и в нем доступно 120 кадров в секунду, в котором задержка снизится до 37 миллисекунд, как сообщают разработчики, роль в этом играет новое поколение и подключение через HDMI 2.1.

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Напомню, что обновленная версия Gears 5 для консолей нового поколения, будет доступна всем владельцам оригинала совершенно бесплатно на старте Xbox Series.

Все улучшения в некстген версии игры Gears 5:

Повышенная частота кадров

Уменьшенная задержка управления

Более красивые текстуры

Улучшат анизотропную фильтрацию

Более проработанный туман

Высокое качество глубины резкости

Увеличат детализацию всех объектах на большом расстоянии

SSR станет высококачественным

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Gears 5 вышла 6 сентября 2019 года на PC и Xbox One. А вскоре будет доступна и на Xbox Series, так ко всему этому, игру можно получить просто купив Game Pass, а в Game Pass довольно много других игр, среди них:

Серия The Elder Scrolls

Forza Horizon 4

Rainbow Six: Siege

Forza Motorsport 7

В конце года также получите EA Play

Dead By Daylight

Cities: Skylines

Crusader Kings III

Wasteland 3

Microsoft Flight Simulator

PUBG

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И многое другое, все это вы получите оформив подписку Xbox Game Pass.