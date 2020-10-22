Разработчики Gears 5 показали преимущество новых консолей
The Coalition продемонстрировала преимущество консолей нового поколения.
The Coalition показала насколько консоли нового поколения лучше чем старые, разработчики показали насколько лучше и отзывчивые станет управление в играх на консолях нового поколения, по крайней мере на Xbox Series, хотя Microsoft говорили про это на анонсах Xbox Series, про PS ничего не сказано.
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В кампании игры и при 60 кадров в секунду, задержка сократится на целых 36%, если например на Xbox one задержка была в 97 миллисекунд, то на новом Xbox Series она будет 60 миллисекунд, а в мультиплеере задержка уменьшится примерно на 57%, было 86 миллисекунд, а станет всего 55, хотя с ПК это не сравнится.
Но в Gears 5 есть режим Versus, и в нем доступно 120 кадров в секунду, в котором задержка снизится до 37 миллисекунд, как сообщают разработчики, роль в этом играет новое поколение и подключение через HDMI 2.1.
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Напомню, что обновленная версия Gears 5 для консолей нового поколения, будет доступна всем владельцам оригинала совершенно бесплатно на старте Xbox Series.
Все улучшения в некстген версии игры Gears 5:
- Повышенная частота кадров
- Уменьшенная задержка управления
- Более красивые текстуры
- Улучшат анизотропную фильтрацию
- Более проработанный туман
- Высокое качество глубины резкости
- Увеличат детализацию всех объектах на большом расстоянии
- SSR станет высококачественным
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Gears 5 вышла 6 сентября 2019 года на PC и Xbox One. А вскоре будет доступна и на Xbox Series, так ко всему этому, игру можно получить просто купив Game Pass, а в Game Pass довольно много других игр, среди них:
- Серия The Elder Scrolls
- Forza Horizon 4
- Rainbow Six: Siege
- Forza Motorsport 7
- В конце года также получите EA Play
- Dead By Daylight
- Cities: Skylines
- Crusader Kings III
- Wasteland 3
- Microsoft Flight Simulator
- PUBG
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И многое другое, все это вы получите оформив подписку Xbox Game Pass.
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