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Mojang Studios сообщила, что со следущего года всем кто хочет поиграть в Minecraft: Java Edition, необходимо будет создать аккаунт Microsoft, в противном случае игроки потеряют доступ к игре, а новые не смогут установить

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Переход на аккаунт Microsoft обязательный, и через месяц-два, при отсутствии аккаунта Microsoft поиграть уже не получится, так что рекомендую прямо сейчас его зарегистрировать, а сделать это можно по этой ссылке.

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Mojang Studios говорит, что аккаунт Microsoft позволит использовать двухфакторную аутентификацию, а также привязать всю серию Minecraft которая вышла на PC к одному аккаунту Microsoft, включая Minecraft Dungeons, также разработчики сообщают, что аккаунт Microsoft позволит улучшить родительский контроль, чтобы дитя меньше играло, и позволит блокировать чат и приглашения в игре.

Mojang создали специальную страницу, где можно узнать как перейти с аккаунта Mojang, на аккаунт Microsoft, также разработчики будут рассылать инструкцию о переходе.

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При переходе вся информация о пользователе, его скины, его модификации и так далее, сохранятся, так что можете не переживать за свой аккаунт.

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Minecraft вышла 18 ноября 2011 года, и до сих пор пользуется большой популярностью, в большинстве у аудитории в возрасте 10-12 лет.