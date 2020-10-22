Для игры в Minecraft: Java Edition нужно будет иметь аккаунт Microsoft
Mojang Studios объявила, что уже со следующего года для игры в Minecraft: Java Edition потребуется аккаунт Microsoft.
Mojang Studios сообщила, что со следущего года всем кто хочет поиграть в Minecraft: Java Edition, необходимо будет создать аккаунт Microsoft, в противном случае игроки потеряют доступ к игре, а новые не смогут установить
реклама
Переход на аккаунт Microsoft обязательный, и через месяц-два, при отсутствии аккаунта Microsoft поиграть уже не получится, так что рекомендую прямо сейчас его зарегистрировать, а сделать это можно по этой ссылке.
Mojang Studios говорит, что аккаунт Microsoft позволит использовать двухфакторную аутентификацию, а также привязать всю серию Minecraft которая вышла на PC к одному аккаунту Microsoft, включая Minecraft Dungeons, также разработчики сообщают, что аккаунт Microsoft позволит улучшить родительский контроль, чтобы дитя меньше играло, и позволит блокировать чат и приглашения в игре.
Mojang создали специальную страницу, где можно узнать как перейти с аккаунта Mojang, на аккаунт Microsoft, также разработчики будут рассылать инструкцию о переходе.
реклама
При переходе вся информация о пользователе, его скины, его модификации и так далее, сохранятся, так что можете не переживать за свой аккаунт.
реклама
Minecraft вышла 18 ноября 2011 года, и до сих пор пользуется большой популярностью, в большинстве у аудитории в возрасте 10-12 лет.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила