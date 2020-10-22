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Battlestate Games сообщила о выходе нового обновления 0.12.8 для своей игры.

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Хотелось бы сказать, данное обновление пришлось ждать дольше, чем ожидалось, сначала выход обновления планировался на начало октября, но увы, не получилось.

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В новом обновлении появился новый предмет который поможет определить направление либо же азимут, как вам удобнее, данный предмет не заменяет компас, а берется в специальный слот.

Соответственно вышел новый предмет — компас, и опять-таки странно, почему его не добавляли раньше.

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Появилось несколько умений у игроков, например ручное производство и управление убежищем.

В новом обновлении разработчики решили добавить реализма к игре, и добавили дополнительный вид кровотечения — сильное кровотечение.

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Оно проявляется реже чем обычное, но для того, чтобы остановить сильное кровотечение, вам понадобятся специальные медикаменты, а ещё игрок с новым видом кровотечения будет оставлять следы на земле и других местах где можно пройти на своих двух.

Теперь можно быстро сбросить рюкзак, все что потребуется от игрока, это два раза нажать на кнопку Z

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Разработчики добавили новый вариант озвучки для "Bear", а также добавили озвучку для 3 различных боссов в игре.

В обновлении появились новые анимации персонажа.

С новым обновлением появилась и новая одежда, добавлена она была только для USEC и BEAR по комплекту на каждого.

Также в игре появились бронежилеты и наушники, странно что за такое долгое существование игры, их не существовало игры до сегодняшнего дня, очень странно.

Также разработчики решили добавить новое оружие в игру, а именно новый пистолет М45А1, дробовик КС-23 и винтовка RFB, а ещё добавили новые обвесы на уже существующие оружия.

Добавили новую функцию — High Quality Color, она будет включена сразу, а ее отключение может повысить ваш ФПС, но графика станет немного хуже.

Разработчики немного оптимизировали ИИ на серверах, а также оптимизировали шейдеры.

С новым обновлением в игре появились и изменения у ИИ, а именно:

У ботов может качаться оружие при движении

Боты отвечают на жест "За мной"

Исправили поведение бота, когда его противник находится за дверью

Исправили баг, когда один из боссов некорректно реагировал на дым

Улучшили систему автоматического поиска укрытий

Исправлен баг, когда игрок не мог стать врагом для рейдеров в бункерах резерва

Исправлен баг из-за которого боты могли проходить через двери, словно они призраки

Боты стали реагировать на шум и на движения за их спиной

Рейдеры теперь могут атаковать обычных диких

Исправили баг, когда бот забывал об игроке, когда на бота действует ослепление от гранаты.

Теперь боты реагируют на фракции BEAR и USEC различными фразами

Боты могут реагировать на звуки выбитой двери

После обновления стимуляторы и различные медикаменты могут убрать контузию с игрока.

Уменьшили радиус урона у гранат для FN-GL40, а также увеличили пробиваемость для патронов калибра 7.62×25мм.

Всю информацию об обновлении можно посмотреть здесь.

Также есть обзоры на новое обновление:

Так автор TGR рассказал о новом обновлении игры, и показал его в ролике, там хорошо рассказано про нововведения и изменения, и все это показано там же.





Минимальные системные требования для игры в Tarkov:

— Операционная система: Windows 7, 8 или 10 64-bit

— Видеокарта: Видеокарта с 1GB видеопамяти и совместимая с DirectX 11

— Процессор: двух-ядерный процессор с тактовой частотой 2.4 GHz

— Оперативная память: 6GB

— Место на диске: 8GB

Escape From Tarkov вышла 28 июля 2017 года на PC.