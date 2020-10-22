Вышло очередное обновление для игры Escape from Tarkov
Battlestate Games сообщила о выходе обновления 0.12.8.
Battlestate Games сообщила о выходе нового обновления 0.12.8 для своей игры.
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Хотелось бы сказать, данное обновление пришлось ждать дольше, чем ожидалось, сначала выход обновления планировался на начало октября, но увы, не получилось.
В новом обновлении появился новый предмет который поможет определить направление либо же азимут, как вам удобнее, данный предмет не заменяет компас, а берется в специальный слот.
Соответственно вышел новый предмет — компас, и опять-таки странно, почему его не добавляли раньше.
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Появилось несколько умений у игроков, например ручное производство и управление убежищем.
В новом обновлении разработчики решили добавить реализма к игре, и добавили дополнительный вид кровотечения — сильное кровотечение.
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Оно проявляется реже чем обычное, но для того, чтобы остановить сильное кровотечение, вам понадобятся специальные медикаменты, а ещё игрок с новым видом кровотечения будет оставлять следы на земле и других местах где можно пройти на своих двух.
Теперь можно быстро сбросить рюкзак, все что потребуется от игрока, это два раза нажать на кнопку Z
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Разработчики добавили новый вариант озвучки для "Bear", а также добавили озвучку для 3 различных боссов в игре.
В обновлении появились новые анимации персонажа.
С новым обновлением появилась и новая одежда, добавлена она была только для USEC и BEAR по комплекту на каждого.
Также в игре появились бронежилеты и наушники, странно что за такое долгое существование игры, их не существовало игры до сегодняшнего дня, очень странно.
Также разработчики решили добавить новое оружие в игру, а именно новый пистолет М45А1, дробовик КС-23 и винтовка RFB, а ещё добавили новые обвесы на уже существующие оружия.
Добавили новую функцию — High Quality Color, она будет включена сразу, а ее отключение может повысить ваш ФПС, но графика станет немного хуже.
Разработчики немного оптимизировали ИИ на серверах, а также оптимизировали шейдеры.
С новым обновлением в игре появились и изменения у ИИ, а именно:
- У ботов может качаться оружие при движении
- Боты отвечают на жест "За мной"
- Исправили поведение бота, когда его противник находится за дверью
- Исправили баг, когда один из боссов некорректно реагировал на дым
- Улучшили систему автоматического поиска укрытий
- Исправлен баг, когда игрок не мог стать врагом для рейдеров в бункерах резерва
- Исправлен баг из-за которого боты могли проходить через двери, словно они призраки
- Боты стали реагировать на шум и на движения за их спиной
- Рейдеры теперь могут атаковать обычных диких
- Исправили баг, когда бот забывал об игроке, когда на бота действует ослепление от гранаты.
- Теперь боты реагируют на фракции BEAR и USEC различными фразами
- Боты могут реагировать на звуки выбитой двери
После обновления стимуляторы и различные медикаменты могут убрать контузию с игрока.
Уменьшили радиус урона у гранат для FN-GL40, а также увеличили пробиваемость для патронов калибра 7.62×25мм.
Всю информацию об обновлении можно посмотреть здесь.
Также есть обзоры на новое обновление:
Так автор TGR рассказал о новом обновлении игры, и показал его в ролике, там хорошо рассказано про нововведения и изменения, и все это показано там же.
Минимальные системные требования для игры в Tarkov:
— Операционная система: Windows 7, 8 или 10 64-bit
— Видеокарта: Видеокарта с 1GB видеопамяти и совместимая с DirectX 11
— Процессор: двух-ядерный процессор с тактовой частотой 2.4 GHz
— Оперативная память: 6GB
— Место на диске: 8GB
Escape From Tarkov вышла 28 июля 2017 года на PC.
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