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Недавно в сети появились скриншоты с настройками в Watch Dogs: Legion, а также канал NGON выпустил почти 10-минутный ролик, где авторы разобрали почти все настройки в игре и объяснили как это влияет на игру, а настроек в игре немало, и, чтобы понять некоторые из них, реально нужна помощь от знающих людей.

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По графическим настройками все почти идентично с другими проектами, а именно DirectX 11 либо 12, трассировка лучей и угол обзора, настройка вертикальной синхронизации, также можно ограничить частоту кадров, например если игра не может идти в 60, но при этом идет в 40, можно поставить ограничение, чтобы ФПС не прыгал.

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Также есть DLSS и функция апскейлинга с использованием временного сглаживания TAA.

Из интересного ещё есть опция пернаментной смерти напарников, и она будет включена по умолчанию, но ее можно будет выключить, чтобы персонажи могли возродиться.

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Также в игре можно будет сменить цвет субтитров и их размер.

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Полный список настроек с переводом:

DirectX 11/12 — выбор версии DirectX

Graphics Quality — выбор стандартного пресета графики: низкий, средний, высокий и ультра соответственно.

Geometry — автор не смог понять

Environment — настройка окружения.

Texture resolution — настройка разрешения текстур, чем выше, тем более детально будут выглядеть текстуры

Texture filtering — фильтрация текстур

Shadows — тени, чем выше настройка, тем их больше и они более четкие

Headlight shadows — тени от фар

Reflections — отражения от зданий, автомобилей, асфальта после дождя и так далее, чем выше, тем сглаживания более четкие и красивые.

Depth od field — глубина резкости, эта функция увеличивает эффект присутствия, так что включать ее рекомендуется.

Motion blur — размытие, обычно эта функция видна когда игрок едит быстро на автомобиле, а также эта функция помогает скрыть плохие текстуры в гонках

Bloom — Эффект размытости света

Ambient occlusion — Окклюзия окружающей среды (AO)

Post-Process Anti-Aliasing — сглаживание с постобработкой

Subsurface scattering — подповерхностное рассеяние

Ray traced reflections (RTX) — трассировка лучей, очень мощная настройка, но красивая.

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DLSS — это функция для сглаживания краев на объектах, чтобы избежать "лесенок"

Extra Details — скорее всего дополнительные детали в мире игры

Temporal upscaling — временное масштабирование

Video Adapter — выбрать какую видеокарту будет использовать игра, доступно при наличии двух и более видеокарт

Window Mode — настроить режим экрана: оконный и полноэкранный

Display — выбрать какой монитор будет выводить изображение, доступно при наличии двух подключенных мониторов

Resolution — разрешение, эта настройка порождает много споров

Monitor refresh rate — частота обновления экрана

V-sync — вертикальная синхронизация

FPS limit — ограничение фпс

Field of view (FOV) — угол обзора

Menu Position — автор не понял

Brightness — настройка яркости

Gamma — настройка гаммы

Contrast — настройка контрастности

Sharpness — резкость изображения

HDR — High Dynamic Range — графический эффект, применяемый в играх для наиболее выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении сцены

HDR peak brightness — пиковая яркость HDR

HDR paper white — автор не понял

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября на PC, PS4 и Xbox One. В скором времени также будет доступен и на некстген консолях PS5 и Xbox Series.