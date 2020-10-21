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Стали известны все графические настройки Watch Dogs: Legion
На изображениях реально много различных настроек.

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Недавно в сети появились скриншоты с настройками в Watch Dogs: Legion, а также канал NGON выпустил почти 10-минутный ролик, где авторы разобрали почти все настройки в игре и объяснили как это влияет на игру, а настроек в игре немало, и, чтобы понять некоторые из них, реально нужна помощь от знающих людей.

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По графическим настройками все почти идентично с другими проектами, а именно DirectX 11 либо 12, трассировка лучей и угол обзора, настройка вертикальной синхронизации, также можно ограничить частоту кадров, например если игра не может идти в 60, но при этом идет в 40, можно поставить ограничение, чтобы ФПС не прыгал.

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Также есть DLSS и функция апскейлинга с использованием временного сглаживания TAA.

Из интересного ещё есть опция пернаментной смерти напарников, и она будет включена по умолчанию, но ее можно будет выключить, чтобы персонажи могли возродиться.

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Также в игре можно будет сменить цвет субтитров и их размер.

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Полный список настроек с переводом:

  • DirectX 11/12 — выбор версии DirectX
  • Graphics Quality — выбор стандартного пресета графики: низкий, средний, высокий и ультра соответственно.
  • Geometry — автор не смог понять
  • Environment — настройка окружения.
  • Texture resolution — настройка разрешения текстур, чем выше, тем более детально будут выглядеть текстуры
  • Texture filtering — фильтрация текстур
  • Shadows — тени, чем выше настройка, тем их больше и они более четкие
  • Headlight shadows — тени от фар
  • Reflections — отражения от зданий, автомобилей, асфальта после дождя и так далее, чем выше, тем сглаживания более четкие и красивые.

  • Depth od field — глубина резкости, эта функция увеличивает эффект присутствия, так что включать ее рекомендуется.
  • Motion blur — размытие, обычно эта функция видна когда игрок едит быстро на автомобиле, а также эта функция помогает скрыть плохие текстуры в гонках
  • Bloom — Эффект размытости света
  • Ambient occlusion — Окклюзия окружающей среды (AO)
  • Post-Process Anti-Aliasing — сглаживание с постобработкой
  • Subsurface scattering — подповерхностное рассеяние
  • Ray traced reflections (RTX) — трассировка лучей, очень мощная настройка, но красивая.

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  • DLSS — это функция для сглаживания краев на объектах, чтобы избежать "лесенок"
  • Extra Details — скорее всего дополнительные детали в мире игры
  • Temporal upscaling — временное масштабирование

  • Video Adapter — выбрать какую видеокарту будет использовать игра, доступно при наличии двух и более видеокарт
  • Window Mode — настроить режим экрана: оконный и полноэкранный
  • Display — выбрать какой монитор будет выводить изображение, доступно при наличии двух подключенных мониторов
  • Resolution — разрешение, эта настройка порождает много споров
  • Monitor refresh rate — частота обновления экрана
  • V-sync — вертикальная синхронизация
  • FPS limit — ограничение фпс
  • Field of view (FOV) — угол обзора
  • Menu Position — автор не понял

  • Brightness — настройка яркости
  • Gamma — настройка гаммы
  • Contrast — настройка контрастности
  • Sharpness — резкость изображения
  • HDR — High Dynamic Range — графический эффект, применяемый в играх для наиболее выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении сцены
  • HDR peak brightness — пиковая яркость HDR
  • HDR paper white — автор не понял

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября на PC, PS4 и Xbox One. В скором времени также будет доступен и на некстген консолях PS5 и Xbox Series.

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