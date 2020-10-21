Стали известны все графические настройки Watch Dogs: Legion
На изображениях реально много различных настроек.
Недавно в сети появились скриншоты с настройками в Watch Dogs: Legion, а также канал NGON выпустил почти 10-минутный ролик, где авторы разобрали почти все настройки в игре и объяснили как это влияет на игру, а настроек в игре немало, и, чтобы понять некоторые из них, реально нужна помощь от знающих людей.
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По графическим настройками все почти идентично с другими проектами, а именно DirectX 11 либо 12, трассировка лучей и угол обзора, настройка вертикальной синхронизации, также можно ограничить частоту кадров, например если игра не может идти в 60, но при этом идет в 40, можно поставить ограничение, чтобы ФПС не прыгал.
Также есть DLSS и функция апскейлинга с использованием временного сглаживания TAA.
Из интересного ещё есть опция пернаментной смерти напарников, и она будет включена по умолчанию, но ее можно будет выключить, чтобы персонажи могли возродиться.
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Также в игре можно будет сменить цвет субтитров и их размер.
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Полный список настроек с переводом:
- DirectX 11/12 — выбор версии DirectX
- Graphics Quality — выбор стандартного пресета графики: низкий, средний, высокий и ультра соответственно.
- Geometry — автор не смог понять
- Environment — настройка окружения.
- Texture resolution — настройка разрешения текстур, чем выше, тем более детально будут выглядеть текстуры
- Texture filtering — фильтрация текстур
- Shadows — тени, чем выше настройка, тем их больше и они более четкие
- Headlight shadows — тени от фар
- Reflections — отражения от зданий, автомобилей, асфальта после дождя и так далее, чем выше, тем сглаживания более четкие и красивые.
- Depth od field — глубина резкости, эта функция увеличивает эффект присутствия, так что включать ее рекомендуется.
- Motion blur — размытие, обычно эта функция видна когда игрок едит быстро на автомобиле, а также эта функция помогает скрыть плохие текстуры в гонках
- Bloom — Эффект размытости света
- Ambient occlusion — Окклюзия окружающей среды (AO)
- Post-Process Anti-Aliasing — сглаживание с постобработкой
- Subsurface scattering — подповерхностное рассеяние
- Ray traced reflections (RTX) — трассировка лучей, очень мощная настройка, но красивая.
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- DLSS — это функция для сглаживания краев на объектах, чтобы избежать "лесенок"
- Extra Details — скорее всего дополнительные детали в мире игры
- Temporal upscaling — временное масштабирование
- Video Adapter — выбрать какую видеокарту будет использовать игра, доступно при наличии двух и более видеокарт
- Window Mode — настроить режим экрана: оконный и полноэкранный
- Display — выбрать какой монитор будет выводить изображение, доступно при наличии двух подключенных мониторов
- Resolution — разрешение, эта настройка порождает много споров
- Monitor refresh rate — частота обновления экрана
- V-sync — вертикальная синхронизация
- FPS limit — ограничение фпс
- Field of view (FOV) — угол обзора
- Menu Position — автор не понял
- Brightness — настройка яркости
- Gamma — настройка гаммы
- Contrast — настройка контрастности
- Sharpness — резкость изображения
- HDR — High Dynamic Range — графический эффект, применяемый в играх для наиболее выразительного рендеринга изображения при контрастном освещении сцены
- HDR peak brightness — пиковая яркость HDR
- HDR paper white — автор не понял
Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября на PC, PS4 и Xbox One. В скором времени также будет доступен и на некстген консолях PS5 и Xbox Series.
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